Red Bull es optimista: "Estamos al nivel de Mercedes"

El equipo que finalizó segundo en el campeonato de constructores, sueña con quedarse con el título de la máxima categoría.

Red Bull confía en su actuación para la próxima temporada de Fórmula Uno y cree que es posible luchar por el campeonato con Merdeces.

"La preparación para esta temporada es la mejor que hemos tenido en los últimos siete años. Nuestro objetivo es el título mundial, es algo que podemos hacer en este papel secundario que tenemos ahora. El motor completamente nuevo de Honda es una hermosa pieza de trabajo. Honda ha encontrado más rendimiento para 2021 y ha eliminado las debilidades'' aseguró Helmut Marko, asesor del equipo.

Red Bull que finalizó en la segunda posición en el campeonato de constructores y este 2021 sueña con quedarse con el título ''Con todo, esta mejora en el motor debería garantizar que estemos al nivel de Mercedes. Sin embargo, sabemos que ellos no se están durmiendo, pero espero que su salto no sea tan grande ahora que su motor ya está en su octavo año. Esa curva de desarrollo tiene que empezar a estabilizarse en algún lugar. Confío en el motor Honda. Hubo algunos problemas en la preparación, pero eso se debió al descuido. No era nada que pudiera indicar problemas mecánicos o electrónicos graves'' finalizó Marko.