Se ordenan evacuaciones en la isla hawaiana de Maui por ruptura de la represa

Las lluvias llevaron a la cima de la represa Kaupakalua en la región norte de la isla de Haiku, dijeron funcionarios estatales de gestión de emergencias en un comunicado.

"La falla de la represa producirá inundaciones potencialmente mortales, así como daños significativos a la propiedad en áreas río abajo", dijeron los funcionarios meteorológicos en Honolulu, la capital del estado, en un comunicado.

Se abrieron refugios de evacuación en un centro comunitario y una escuela secundaria, dijo el gobernador David Ige.

"Se informó a los funcionarios del condado de Maui que se rompió la represa de Kaupakalua", dijo Ige en Twitter a última hora del lunes, anunciando que habían comenzado las evacuaciones.

El alcalde de Maui, Michael Victorino, dijo que seis casas resultaron gravemente dañadas o destruidas después de que la represa inundó el área de Haiku. También se destruyeron dos puentes, dijo en Twitter un reportero de KHON2 News, afiliada de Fox.

La represa de tierra, que data de 1885, tiene 17,4 m de altura y 122 m de largo, y pertenece a East Maui Irrigation Co.

Los propietarios recibieron un aviso de deficiencia sobre la represa el año pasado del estado, dijo KHON2 News en un informe. Fue uno de los nueve citados como en mal estado o insatisfactorio estado.

#NEW: Video shows Kaupakalua Road in Haiku completely flooded. @CountyofMaui is asking people to stay away from the life-threatening, flash flooding conditions. Flash Flood Warning up for parts of Maui until 8:45 p.m. (Video: Carlos Garcia) pic.twitter.com/MKjgn4tdS5