Hubo pinchazos sin turno en el vacunatorio docente

Unas cuarenta personas que acudieron sin previo aviso a la Esquina Encendida se volvieron a sus hogares sin ser inmunizados. Se les explicó pasadas las 12.20 que habían sido víctimas de una falsa convocatoria. Sin embargo, El Litoral pudo dialogar con dos docentes que recibieron la Sinopharm y que en tres oportunidades avisaron lo mismo.

Los grupos de WhatsApp de docentes fueron el vehículo. Un supuesto comunicado de prensa, que mencionaba a dos ministerios, convocaba a los maestros santafesinos a vacunarse contra el Covid-19 aún sin turnos, siempre que se haya cumplido con la inscripción (que tiene el valor de una declaración jurada).

Los textos copiados y pegados –de una redacción y una difusión completamente extrañas respecto de las vías oficiales habituales comenzaron a circular pasadas las 9.30 del lunes 8 de marzo. En unos casos fueron delegados gremiales quienes los participaron a sus compañeros de trabajo y hubo –como mínimo- un caso en el que las autoridades de una escuela lo hicieron. Siempre cabe suponer que sus intenciones fueron las mejores, y que deseaban que sus compañeros de trabajo también reciban su dosis de inmunización.

Pese a las desmentidas oficiales, para las 12.20 era tal la cantidad de interesados en ser vacunados sin que se les haya otorgado un turno, que los responsables del vacunatorio debieron indicarles que no había dosis suficientes para ellos.

Los encargados de prensa de los ministerios de Salud y de Educación salieron a desmentir el comunicado trucho que circulaba por redes a media mañana, pero para el mediodía ya se habían acercado unas cuarenta personas según los relatos a los que accedió este medio.

Y sin embargo…

Hasta allí todo parece ser el fruto de una maniobra extraña a la organización del plan de vacunación. Sin embargo, El Litoral pudo conversar con dos docentes que recibieron el deseado y saludable pinchazo, aunque no tenían asignado aún un turno. Uno de ellos habló de un tercer caso idéntico, pero esa fuente prefirió no hablar.

En ambos casos, llegaron bastante después de que comenzara a circular el mensaje y en apenas unos 15 minutos, sin hacer cola, fueron inoculados con la primera aplicación.

Con detalles muy precisos sobre el proceso de vacunación, desde los colores de las sillas que no necesitaron usar porque no hubo espera, hasta las respuestas que recibieron del equipo de salud, relataron que en tres oportunidades repitieron que no tenían un turno y cómo fue que se habían acercado a la Esquina Encendida.

Lo expresaron al presentarse en la carpa instalada en la vereda de Avenida Galicia, donde se les tomó la temperatura y se les indicó pasar a un segundo control munidos de sus DNI. Y luego cuando les confeccionaron el correspondiente carné, así como cuando se los consultó si deben tomar alguna medicación de manera permanente y sobre su estado de salud en general.