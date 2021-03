https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.03.2021 - Última actualización - 11:25

Por Benito Correnti Puerto de Santa Fe: la importancia del km 586

Por Benito Nicolás Correnti (*)

El contrato de concesión de obra pública por peaje, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, delimita el trabajo en la zona “comprendida entre el Km. 584 del RIO PARANA, tramo exterior de acceso al PUERTO DE SANTA FE y la zona de aguas profundas naturales en el RIO DE LA PLATA exterior hasta la altura del Km 239,1 del CANAL PUNTA INDIO utilizando la ruta por el CANAL INGENIERO EMILIO MITRE”.

Ante una eventual prórroga o licitación y/o renegociación contractual del mismo que vence el próximo mes de abril, deberá contemplarse en el subsistema Santa Fe al Océano, relacionado con la delimitación de la zona hasta el Puerto de Santa Fe, para que se establezca de la siguiente forma: “comprendida entre el Km. 586 del RIO PARANA, tramo exterior de acceso al PUERTO DE SANTA FE y la zona de aguas profundas naturales en el RIO DE LA PLATA exterior hasta la altura del Km 239,1 del CANAL PUNTA INDIO utilizando la ruta por el CANAL INGENIERO EMILIO MITRE”.

La fundamentación de la petición radica en el Decreto Nº 1130, Santa Fe, 15 junio de 2005 -Gobernador Obeid, que precisó la jurisdicción portuaria del Puerto de Santa Fe, con fundamentos en los estudios técnicos-históricos pertinentes a fin de delimitar los alcances de la jurisdicción acuática en relación con el canal de acceso, sugiriendo la reformulación en el artículo 2º del inciso f) del Estatuto Orgánico atendiendo a la necesidad de lograr una reivindicación histórica para el Puerto de Santa Fe.

La importancia del tema radica que conforme a la Ley Nacional Nº 24093 el mantenimiento del canal es a cargo del Ente Administrador Puerto Santa Fe; le corresponde al estado nacional la jurisdicción y consiguiente responsabilidad del mantenimiento, señalización y dragado de la red troncal navegable hasta la “Boca Exterior” del canal de acceso al Puerto de Santa Fe – km 586.

Estamos hablando de solucionar definitivamente la responsabilidad del dragado en el lugar de mayor sedimentación del canal de acceso al puerto. Conforme los datos que obraban en mi gestión, es aproximadamente el ochenta por ciento del dragado. El Puerto de Santa Fe estuvo absorbiendo elevadísimos costos que demandó el mantenimiento de la profundidad de la vía navegable en una zona “Tramo Exterior”, que no forma parte del Canal de Acceso y cuyo mantenimiento le corresponde a la Nación Argentina.

Cuando el gobernador Obeid terminó su mandato, le expliqué la importancia histórica del decreto que había firmado. Me pidió que lo hiciera público. Luego me habló quién fuera diputado provincial, el Dr. Mario Lacava, quién me manifestó que le diera la información ofreciéndose para publicarla. Consideré que mi paso por la función pública estaba concluido.

Lo hago en estas circunstancias -dieciséis años después, por lo que ocurrirá con lo que se resuelva relacionado al vencimiento de la concesión de la obra de dragado, balizamiento y señalización de la hidrovía, que marcará el horizonte de los próximos veinte o treinta años para el Puerto de Santa Fe, como ocurrió con la licitación que vence que rige desde al año 1995.

También es conveniente que comente que esa propuesta de mi presidencia, fue con el respaldo unánime del Directorio, con la colaboración profesional de los técnicos del Ente y culminó con el Decreto que firmó el Gobernador Obeid.

Esperando que todas las autoridades que corresponda tomen debida nota, le dedico esta publicación al Departamento Técnico Puerto Santa Fe bajo la presidencia del Ing. Celestino Bossi – Revista Puerto Santa Fe, año 1938- que ya planteaba la necesidad de la cooperación del Ministerio de Obras Públicas de la Nación “haciéndose cargo definitivamente de la conservación del tramo actual de 500 ms, en la zona del Río Colastiné, ubicado en aguas debajo de la Boca Exterior del Canal de Acceso al Puerto de Santa Fe. Creemos debería hacerlo por su cuenta, pues siempre fue su jurisdicción”.

* Presidente Ente Administrador Puerto de Santa Fe, período 2003/2005 - Presidente Asociación Dirigentes de Empresa