Buscan difundir el patrimonio de un museo a través de videojuegos

Con la idea de llegar a los más jóvenes y lograr que ingresen al mundo cultural que ofrecen estos espacios, se puso en marcha un ambicioso proyecto en el museo Sarmiento de Buenos Aires.

Sumergir y crear interés en el patrimonio de los museos a los más chicos, requiere de creatividad y entretenimiento. Las redes, la tecnología, la rapidez y la inmediatez son conceptos con los que la juventud crece y en los cuales se interesa. Es por eso que Florencia Croizet, licenciada en museología, especializada en Industrias Culturales en la convergencia digital, pensó en unir los caminos de las industrias culturales y los museos, con el fin de que estos puedan llegar a los distintos puntos del país.

Sumergir y crear interés en el patrimonio de los museos a los más chicos, requiere de creatividad y entretenimiento. Las redes, la tecnología, la rapidez y la inmediatez son conceptos con los que la juventud crece y en los cuales se interesa. Es por eso que Florencia Croizet, licenciada en museología, especializada en Industrias Culturales en la convergencia digital, pensó en unir los caminos de las industrias culturales y los museos, con el fin de que estos puedan llegar a los distintos puntos del país.

Con esa idea en mente y con un gran amor por su trabajo, Florencia comenzó el camino para hacerlo realidad. En una nota para CyD Litoral explicó que, a priori, quizás a uno no se le ocurriría mezclar ambos universos, porque siempre está ese preconcepto de que es una pérdida de tiempo, que lo usan los nenes para cuestiones no productivas, tal vez por eso lo dejamos siempre de lado y realmente necesitamos encontrar nuevos lenguajes y formatos que permitan ampliar públicos, sobre todo me refiero a las generaciones más jóvenes, que permita generar nuevos vínculos y canales de comunicaciones.

-¿Cómo fue el desarrollo de este proyecto y qué posibilidades habría de desarrollar un videojuego para interactuar con los chicos?

- En el exterior se están dando diferentes propuestas respecto de videojuegos que pueden ser, por ejemplo, videojuegos para jugar dentro de una exposición, que de alguna manera ramifica el recorrido; o videojuegos para jugar de manera remota, es decir que yo puedo jugar un videojuego que está hecho con colecciones de un museo español desde mi casa acá en Buenos Aires. Puntualmente, estamos trabajando en un proyecto para el museo Sarmiento que queda en ciudad de Buenos Aires, pero es de orbita nacional, por eso estamos trabajando para que se juegue de manera remota.

- ¿Qué es lo que están diseñando y pensando específicamente para la realidad de este museo?

- Es un videojuego para jugar de manera remota. Nos vamos a anclar en un eje temático de la exposición, puntualmente el observatorio astronómico: su creación, que se hizo bajo la presidencia de Sarmiento y ahí vamos a vincular el fenómeno científico, astronómico puntualmente hechos históricos, personajes históricos con un guion ficticio correspondiente a un videojuego. Lo estamos pensando para chicos de entre 7 y 10 años, todavía no está cerrado, pero estamos en fase de conceptualización.

- ¿Qué recursos requieren para poder desarrollar este proyecto?

- Desde el equipo interdisciplinario que hay que formar porque trabaja gente que viene del palo del patrimonio, de las colecciones e historiadores entre otros, como así también desarrolladores, artistas digitales, etc. y, por supuesto, la otra gran pata que es el recurso económico

-¿De qué manera piensan presentarlo para que todos puedan acceder a él?

- La idea es que sea una app gratuita para que todos puedan acceder y de esa manera cumplir con la misión de llegar a todo el territorio del país y poder, de alguna manera, saldar esa deuda que se tiene como museo.