https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.03.2021 - Última actualización - 12:56

12:49

La segunda categoría del fútbol argentino tiene definidas sus dos primeras jornadas del campeonato.

Participan 35 equipos La Primera Nacional tiene días y horarios confirmados para la Fecha 2 La segunda categoría del fútbol argentino tiene definidas sus dos primeras jornadas del campeonato. La segunda categoría del fútbol argentino tiene definidas sus dos primeras jornadas del campeonato.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este martes el programa de partidos de la segunda fecha de la Primera Nacional, que comenzará el próximo fin de semana y del que participan 35 equipos divididos en dos zonas, una de 17 y otra de 18.





Zona A



Sábado 20 de marzo:



Estudiantes vs. San Martín de Tucumán (15:30)



Alvarado vs. Belgrano de Córdoba (17:00)





Domingo 21 de marzo:



Quilmes vs. Gimnasia de Mendoza (15:30)



Deportivo Maipú vs. Temperley (17:30)



Agropecuario vs. Estudiantes de Río Cuarto (18:00)



Mitre de Santiago del Estero vs. Almirante Brown (21:00)





Lunes 22 de marzo:



Tigre vs. Deportivo Riestra (horario a confirmar)



Atlanta vs. Nueva Chicago (15:30)





Libre: Chacarita







Zona B





Viernes 19 de marzo:

Atlético Rafaela vs. Villa Dálmine (horario a confirmar)





Sábado 20 de marzo:



Barracas Central vs. Defensores de Belgrano (15:30)



Instituto de Córdoba vs. Santamarina de Tandil (16:30)



Tristán Suárez vs. Güemes (16:00)



Gimnasia de Jujuy vs. Almagro (17:00)





Domingo 21 de marzo:



Brown de Adrogué vs. All Boys (15:30)



Guillermo Brown vs. San Martín de San Juan (16:00)



Ferro Carril Oeste vs. Deportivo Morón (19:00)



Lunes 22 de marzo:



Independiente Rivadavia vs. San Telmo (15:30)

Con información de Telam