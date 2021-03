https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.03.2021

A 10 días de recuperar sus perros, Lady Gaga aún no pagó la recompensa

La cantante y actriz no entregará el pago hasta que las autoridades determinen la inocencia o la culpabilidad de la rescatista.

Crédito: Getty Images

La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga todavía no pagó la recompensa a la mujer que le recuperó sus dos bulldogs franceses. Según publicó el sitio TZM, que cita fuentes policiales, la vocalista ha retenido el pago de los 500.000 dólares hasta que las autoridades determinen la inocencia o la culpabilidad de la rescatista en la desaparición de los canes. El mismo sitio, siempre según la policía, informó que el acto delictivo puede haber sido como parte de una rito de iniciación para ingresar a una de las pandillas de Los Ángeles. Tenés que leer Le robaron los perros a Lady Gaga e hirieron al cuidador Los perros fueron robados hace 15 días por hombres armados que dispararon al paseador de perros de la cantante y actriz. Fuentes policiales dijeron que una mujer se presentó en una comisaría al norte del centro de Los Ángeles con los dos perros. De acuerdo con el comandante de la División de Robos y Homicidios, Jonathan Tippet, la mujer parece no estar involucrada en el delito ni vinculada con los responsables. "Devastada" y "fuera de sí": así había quedado Lady Gaga tras enterarse que dos de sus tres amados bulldogs franceses habían sido secuestrados el miércoles por la noche cerca de su hogar en Hollywood, California.