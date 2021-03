https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.03.2021 - Última actualización - 18:09

18:00

Para el segundo trimestre

La construcción es el sector con mejores expectativas de contratación de personal

Un estudio privado revela que el 78% de los empleadores encuestados "no espera realizar cambios en sus dotaciones de personal", el 7% planea disminuirlas, el 11% aumentarlas y el 4% restante no sabe si realizará cambios.

Crédito: Flavio Raina



Crédito: Flavio Raina

Para el segundo trimestre La construcción es el sector con mejores expectativas de contratación de personal Un estudio privado revela que el 78% de los empleadores encuestados "no espera realizar cambios en sus dotaciones de personal", el 7% planea disminuirlas, el 11% aumentarlas y el 4% restante no sabe si realizará cambios. Un estudio privado revela que el 78% de los empleadores encuestados "no espera realizar cambios en sus dotaciones de personal", el 7% planea disminuirlas, el 11% aumentarlas y el 4% restante no sabe si realizará cambios.