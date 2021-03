Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.03.2021

20:18

Asombrada

TERESA GUTIÉRREZ

"Vivo en Juan Arenales al 8200. Desde hace tiempo tenía problemas con las facturas de luz. Pagué durante 5 años importes del doble o más de lo que correspondía; hasta que logré que alguien me cambiara el medidor. Esa es mi experiencia. Pero hay muchísimos comentarios de la gente sobre robo de medidores, luminarias que colocan los vecinos para protegerse de los delincuentes... Otros comentarios: acusan a empleados de la Municipalidad y del Estado, a la EPE. Estaría bien que el diario haga una encuesta en la calle. Se encontrarán con una enorme sorpresa...Toqué el tema con muchísima gente y todos han tenido un relato diferente. Pido al diario que trate el tema".

La bicicleta de Luis Arturo III

LUIS ARTURO DE SANTA FE

Descubro con agrado nuevas perspectivas desde que retomé mi práctica ciclista. Las ocasiones que convida este deporte, entre tantas, se manifiesta en increíbles valoraciones conectadas con el entorno. Aventurándome por distintos senderos, mi visión, con respecto a las diferentes direcciones, cambió acorde a estos inesperados sobresaltos. Asumo que la responsabilidad es mía, por revelar cuestiones y no hacerme cargo de ellas, buscando la manera de comprometerme a encontrar soluciones. La crítica tiene que ver conmigo, no involucro a los demás, solo intento mirar para dentro y comprender por qué actuamos deliberadamente. Noto con asombro la cantidad de basura que se acumula en los espacios propuestos para el bienestar de la comunidad. Una sociedad en que todos somos parte y perturba suponer que estamos boicoteando, esto, que otros pensaron, para que compartamos, manteniéndonos saludables física y mentalmente. Un sano juicio no atentaría contra su propio hermano, su hijo, su madre, su amigo, aspiraría confortarlo de la mejor forma, brindándole lugares donde esté a gusto. Lamentablemente a través de las cosas simples descubrimos la esencia. Nos delatamos y dejamos translucir que nuestro interior no está inmune. Tirar desperdicios en los terrenos donde juegan los niños ya es un hecho deplorable. Es demostrar hasta qué punto me importan mis congéneres, e indudablemente obrar con esa indiferencia, no logra disimular eso que siempre sospechamos. La verdadera consideración se manifiesta cuando algo nos toca de cerca. Mientras tanto, procuramos cercar nuestro espacio de confort. Gran error sería creer que somos elegidos, que viviremos hasta el último de los días en este limbo, donde aquellos que nos rodean no tienen el problema de arreglarse con nuestra mugre. Tenemos que saber que todo lo que generamos acarrea consecuencias para quienes amamos. Cuando repaso sobre el concepto de parque, suciedad, vecindad, no solo es literal, la impureza también tiene otras representaciones. Las conductas que me ocupan son el resultado del comportamiento para con los demás. El gran vacío en que estamos inmersos se refleja en la cotidianidad de nuestros actos, caímos en el engaño y como toda trampa toma su tiempo encontrar la forma de salir de ella. Si la convivencia fuera una cuestión concreta no tendríamos temor al pecado. Posiblemente lo reduciríamos a una cifra insignificante. Existimos como queremos y eso forma parte de una mentira, si logramos tomar riendas en el destino, corresponde que sean propias. Ahí comprendería eso que enuncia: vivimos como podemos. Me resisto a convencerme de que esa condición de ver la realidad sea la verdad que nos contiene, aunque sí, nos conviene. Los asuntos que me estorban debo hacerlos a un lado. Puedo intentarlo con mis padres mayores, los indigentes, los niños abusados, los femicidios, el aborto, todo eso conseguimos botarlo al parque y aguardamos que otro se ocupe de recogerlo… La anestesia disimula el dolor pero no lo elimina. La indignidad que dejo a medida que vivo siempre será mi deuda. Nuestra descendencia es el reflejo. Probablemente en un futuro cercano no descubriremos la salida, pero la propia inercia nos hará otear el problema pasándonos al otro lado, aunque lo que dejemos atrás pretendamos que ya no exista.