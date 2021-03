https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No quieren que se presente en el lugar

Toma en la Universidad de Chilecito por denuncias de defraudación al Estado contra su rector

Trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Chilecito (Undec) en la provincia de La Rioja, tomaron el martes la sede del rectorado en protesta por la presencia del rector en el establecimiento, tras haber sido denunciado por el Consejo Superior ante la Justicia Federal por defraudación al Estado, ante presuntas irregularidades en la contratación de una empresa.

El rector Daniel Caminoa se presentó esta mañana "para retirar unos papeles sensibles que están bajo mi custodia" según declaró en la sede de Gendarmería Nacional, donde concurrió para presentar una denuncia ante el impedimento de poder ingresar. Por su parte el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Chilecito (ATUNdeC), Alejandro Waidatt, dijo a medios locales que el rector “cambió las cerraduras y los compañeros no pudieron entrar a su lugar de trabajo" y manifestó que "la gente tiene miedo porque él tiene actitudes patoteriles". Los trabajadores aseguraron a medios locales que la toma "es pacífica" y que Caminoa "entró y salió de la universidad seguido por cuatro o cinco personas de su confianza. A esto se oponían los trabajadores, debido a que por decisión del Consejo Superior se presentó una denuncia por defraudación al Estado. El rector en diciembre del año pasado había tomado licencia para tramitar la jubilación, pero en estos días la cambió para pedir licencia médica. El vicerector de la Universidad de Chilecito, Daniel López, expresó en FM 1013 que “es insólito que el rector se haya presentado tras la resolución del Consejo Superior que presentó una denuncia en la Justicia Federal por defraudación al Estado ante contrataciones de una empresa". Tenés que leer Investigarán a docentes de la Universidad de Mendoza por burlarse de sus estudiantes En el conflicto intervino el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien destacó que "a la Undec debe manejarla un rector chileciteño. Es el único rector de la Argentina con un proceso judicial iniciado, sería bueno que dé un paso al costado”. Waidatt refirió, por su parte, que "nosotros no infligimos las normas, lo hace el rector que llegó con gente extraña a cambiar cerraduras. Esto es en defensa de la comunidad, la universidad debe estar a disposición de los chileciteños. De acá no vamos a salir hasta que se expida la justicia”, destacó. Caminoa expresó que presentó este martes una denuncia en Gendarmería Nacional ya que "hay documentos que están bajo mi custodia”, y con respecto al gremio dijo que “no es un gremio, son sólo cuatro personas”. “Estoy para denunciar el hecho porque es un tema federal. Hay gente que entró a mi despacho por la fuerza y se encerró. Intentamos por todos los medios, entablar un diálogo, pero dijeron que no iban a hablar con nadie, solo con el juez”, dijo el rector. Tenés que leer La Universidad Nacional de La Plata desarrolla una vacuna contra la Covid-19 Y agregó que "afortunadamente, una escribana pudo constatar los hechos, porque en mi oficina hay material sensible, documentos que están bajo mi custodia y por lo tanto no puedo dar seguridad de la documentación que está bajo mi mando”. Con información de Télam.