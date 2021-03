https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.03.2021 - Última actualización - 2:10

2:04

Señaló que su espacio político participará de las primarias en muchas localidades entre ellas Rosario y Santa Fe. Pidió moderación a la oposición provincial y nacional.

El ministro de Defensa pretende permanecer en el cargo hasta el final del actual gobierno Agustín Rossi: Apoyo a la gestión de Perotti y lista de unidad en el Frente de Todos Señaló que su espacio político participará de las primarias en muchas localidades entre ellas Rosario y Santa Fe. Pidió moderación a la oposición provincial y nacional. Señaló que su espacio político participará de las primarias en muchas localidades entre ellas Rosario y Santa Fe. Pidió moderación a la oposición provincial y nacional.

El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, afirmó que su propósito es acompañar al presidente Alberto Fernández hasta el final de su mandato en el actual cargo, consideró que el Frente de Todos debe tener lista de unidad en Santa Fe para las elecciones de senadores y diputados nacionales de este hecho y dijo esperar que Omar Perotti haga la mejor gestión "para que pueda transferirle el bastón de mando a otro justicialista en 2023 y si es de nuestro espacio, mejor".

Rossi se refirió a la situación política santafesina así como a la tarea que lleva adelante en la cartera nacional en un diálogo con periodistas de diferentes partes del país convocado por APERA (Asociación de Periodistas de la República Argentina) y de la que participó El Litoral.

"Más allá de que nací en Vera y tengo mi residencia en Rosario, soy y me siento santafesino. Apoyo la gestión de Perotti y creo que es necesaria una lista de unidad para las elecciones legislativas nacionales de este año" le respondió ante la consulta de El Litoral. Valorizó el espacio que encabeza internamente -La Corriente- que, recordó, es uno de los más antiguos dentro del peronismo santafesino y adelantó que el sector irá con candidatos propios en muchas localidades de la provincia en la PASO. Mencionó que la lista de pre candidatos a concejales en Rosario la encabezará Norma López y en esta capital su hermano, Alejandro.

La decisión de seguir en Defensa fue la respuesta a si está pensando en una candidatura a senador nacional. En otro tramo de la charla valorizó la alianza interna de su sector con Omar Perotti que le permitió al peronismo volver a gobernar Santa Fe después de doce años. "Perotti fue el primer peronista desde 1987 en ganar sin ley de Lemas" señaló para valorizar la construcción realizada. Se incluyó junto al actual gobernador y a María Eugenia Bielsa entre los dirigentes que encararon la transición tras los gobiernos de Carlos Reutemann y de Jorge Obeid y los que debieron estar en la oposición al Frente Progresista durante doce años.

Precisamente sobre la oposición, Rossi les pidió moderación tanto a nivel nacional como provincial. "Gobernaron hasta hace un año y medio y no pudieron resolver los problemas que hoy critican" les endilgó.

¨Tendrían que ser muchísimo más moderados, porque se puede ser crítico y tener una visión distinta en muchas cosas pero no de esta manera¨. Sobre Mauricio Macri señaló que "cuando era opositor a Cristina antes del 2015 decía que no había gobernado nunca, pero ahora debería recordar que los argentinos optaron por no darle continuidad y que fue el primero que buscó su reelección y no la consiguió entre los primeros mandatarios. Hay que entender que no pudiste, no supiste o no quisiste resolver los problemas y debería tener un nivel de moderación en la crítica", subrayó.

Además le reprochó al Frente Progresista haber dejado endeuda la provincia y la Municipalidad de Rosario y destacó los giros extra coparticipación que debió hacer la gestión Perotti para mantener en funcionamiento ese municipio que sigue administrado por el frente.

Colimba

El ministro de Defensa descartó que pueda volver a instrumentarse el Servicio Militar Obligatorio. "Esa discusión atrasa 30 años y ya fue resuelta por la sociedad argentina. Los que hablan de ese servicio no piensan en que vengan a buscar a sus hijos con el camioncito militar cuando cumplan 18 años, sino que vayan a buscar a los hijos de los demás, especialmente a los de los barrios carenciados", agregó Rossi, quien destacó sí la convocatoria que este año tuvo el Servicio Militar Voluntario.

Proyecto sobre reforma constitucional

El diputado justicialista Luis Rubeo presentó en Mesa de Entradas un proyecto de ley de la reforma de la Constitución. "Creemos que es un tema de suma importancia y que todos los sectores de la política y la sociedad santafesina piensan que es necesario reformarla. Lamentablemente no se logra cambiar la Carta Magna por la actuación de los intereses sectoriales y coyunturales que terminan conspirando con la posibilidad de reformarla", señaló a El Litoral.

El legislador señaló que con el proyecto "queremos darle una herramienta a la política santafesina para que en las próximas elecciones de 2023, cuando haya que elegir gobernadores, legisladores y gobiernos locales, utilizando ese sufragio que ya está convocado, se agregue un segmento más que es la elección de los constituyentes. Añoramos una elecciones que tiene que estar absolutamente desprovisto de intereses sectoriales. Ya que nadie sabe quién va a ser el gobernador dentro de tres años, se saca de la discusión si hay que reelegir o no. Eso queda en voluntad de los convencionales", precisó.

De aprobarse, la ley se pondría en funcionamiento para el año 2024 e indicaría que se reformó seriamente la Constitución y que esa Carta Magna tiene que regir en dicho año y que tiene que ser jurada por las autoridades electas".

Rubeo señaló que la Constitución no se ha reformado hasta ahora porque siempre ha tenido a escondidas, la necesidad del gobernador de turno de plantear su reelección como así también otros sectores, indicando que no es la prioridad en ese momento o por cuestiones que están vinculados a la economía. Convocando a la elección de constituyentes para el año 2023, tiramos por tierra cada uno de estos escenarios y la política santafesina expresaría claramente que tiene vocación de reformar la Constitución, para aggionarla y emparentarse con la Nacional y con todos los estatutos internacionales que están vigentes a la fecha".

Fuerzas armadas y vacunas

Rossi aclaró que las fuerzas armadas actúan en el tema vacunas a requerimiento de los gobernadores de las provincias y sostuvo que tienen "capacidad operativa" para ampliar ese apoyo cuando se los necesite. "Lo que hacemos es ir articulando con cada una de las provincias y ver que cantidad de vacunas están con capacidad de almacenar", explicó el ministro, quien admitió que en algunos distritos la vacunación es más lenta que en otros. Destacó que en Santa Fe, con el gobierno provincial analizaron la posibilidad de utilizar el Liceo Militar General Belgrano como centro vacunatorio en el caso de que se dispongan de las vacunas necesarias.

Por otra parte, consultado sobre el acuerdo firmado con la empresa Pfizer para que en el Hospital Militar se realicen experimentos vinculados a la vacuna, respondió que en contraprestación la firma ha donado equipamiento y refaccionado importantes sectores del edificio. Aclaró que hasta el momento no se han iniciado nuevos estudios sobre la vacuna en relación a embarazadas, pese a los anuncios realizados a mediados de febrero por la empresa.

"Cuando Pfizer pidió utilizar el Hospital Militar lo aceptamos porque en ese momento pensamos que era importante tener la mejor relación posible, cosa que finalmente no se dio", precisó.