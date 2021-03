Vuelve la Liga Argentina: Unión y Colón en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A partir del jueves dará comienzo la segunda minisede nuevamente en la provincia de Santa Fe, con epicentro en Rosario, en cancha de Sportivo América, único representante de la ciudad en la Liga Nacional. Colón y Unión recuperan soldados.

Por Diego Vergara

Eso de que siempre estuvo cerca, como indica la canción de Fito Páez, quedó un tanto antiguo para los que conocemos el básquetbol de la provincia. Es que Rosario, luego del último Newell's con Pablo Dangelo en el viejo TNA de la década del 90, no tuvo a ningún otro representante.

Pasaron muchos años. Mas de 60 equipos jugando los torneos oficiales de la Asociación Rosarina y costaba entender cómo una ciudad con semejante historia y tremenda cantidad de equipos, jugadores, entrenadores, no tuviera un representante en las dos categorías de referencia de la Liga Nacional.

Hasta que hace dos temporadas, Sportivo América de Rosario, el verde del sur, decidió jugar un pleno y meterse en la Liga Argentina. Su presidente Hugo Luna es el mismo que entrena, planifica, gestiona y dirige al equipo de Liga, y que junto a un grupo de colaboradores, y la familia, representan a la ciudad en el profesionalismo.

"Yo no soy de quedarme, y voy por más, Rosario tiene historia y tiene peso propio", confiesa Luna, a El Litoral y Somos Básquet de Radio Gol 96.7

Una vez designada la plaza de Rosario como minisede de Liga Argentina en este contexto de pandemia, Luna aclara que "siempre nos propusimos como sede, el tema es que no encontramos ese apoyo que por ejemplo hubo con Unión y con Colón, pero nos alegra porque la provincia sigue siendo una plaza basquetbolística y es importante que seamos elegidos".

La zona

En Sportivo jugarán Barrio Parque de Córdoba, Ameghino de Villa María, Deportivo Norte de Armstrong, Echagüe de Paraná, San Isidro de San Francisco, Unión y Colón. El jueves arrancará la primera jornada con Unión-Ameghino a las 11 hs, continuará con Colón-Norte a las 16.30, Echagüe-Barrio Parque a las 19, y Sportivo América-San Isidro a las 21.30.

El viernes 12, Unión jugará a las 11 frente a Norte, Colón a las 19 con San Isidro. El sábado habrá descanso, mientras que el domingo 14 a las 11 hs Unión se medirá frente a San Isidro, en tanto que Colón ante Barrio Parque será a las 16.30. El lunes 15, Unión a las 11 se medirá frente a Barrio Parque, en tanto que Colón lo hará frente a Ameghino a las 19.

Confianza plena

Mano a mano con el presidente del Sportivo América, agradeció las atenciones recibidas en la capital provincial: "No nos faltó nada, estuvimos muy cómodos, sin problemas y no tenemos nada más que agradecer porque dos clubes que vayan juntos por esto no es poca cosa y los felicito por ello".

Mas adelante, Luna también resaltó la predisposición de Sportivo con las autoridades de la AdC: "Esto demuestra que la conducción de la Liga Argentina sabe cómo trabajamos, cómo planificamos y sobre todo, el apoyo que recibimos siempre de Fabián Borro cuando fue presidente de la AdC, a pesar de que a nivel local nos pusieron muchos palos en la rueda desde el ámbito federativo, lo que nos generó inconvenientes. La Rosarina es la segunda asociación más grande del país y cómo no vamos a estar orgullosos, estamos muy felices y vamos a dejar todo para que salga bien".

Luna también apuntó al apoyo que se necesita para esta organización: "Nos llamó la atención el apoyo rápido que hubo para Santa Fe, pero nos puso muy contentos, porque conocemos a la gente de Unión y Colón, y sobre todo de una provincia que viene muy golpeada con una dirigencia federativa muy antigua, que nunca apoyó a algo distinto. Nosotros venimos trabajando desde agosto, y ojalá que recibamos el apoyo municipal y provincial que necesitamos".

En otro orden, Luna destacó que "esto no tiene precedentes para la ciudad y es algo histórico. Estamos en condiciones de hacerlo igual o mejor porque Rosario es grande, con 63 clubes, muy basquetbolera, y mi objetivo de vida es llegar a la Liga Nacional A, estoy decidido a eso".

La Rosarina apoya

En diálogo con Somos Básquet y El Litoral, Marcelo Turcatto, máximo directivo asociativo del sur provincial, destacó la designación y expresó que "es una muy buena noticia para el básquet y sobre todo el esfuerzo de Sportivo en esta Liga Argentina. Hemos mantenido una coherencia de conducción y apoyo a los equipos que juegan Liga".

También recordó que "la Federación está al borde de una intervención y lamentablemente hasta denunció a Sportivo América. Gran parte de la dirigencia de la Federación es responsable de este momento institucional muy anormal y ojalá cambie porque lo necesitamos todos".

Al mismo tiempo, Turcato dijo que "estamos en consonancia con la idea y la política de la Confederación Argentina y somos una provincia que deportivamente está a la altura de las circunstancias. Esta designación no hace más que demostrar que podemos y por supuesto que vamos a apoyar no sólo a Sportivo, sino a todo aquel club que quiera jugar liga porque es lo que corresponde hacer".