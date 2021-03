"Nosotros nunca moriremos": la película con la que reabrirá sus puertas el Cine América

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dirigida por el entrerriano Eduardo Crespo, se proyectará este jueves en la sala de 25 de Mayo 3075, que tendrá público por primera vez desde que comenzó la pandemia. Será en el marco de la nueva temporada de Cine Club y cuenta el viaje de un joven junto a su madre al pueblo donde acaba de morir su hermano. El complejo ubicado en el Puerto de Santa Fe, abre hoy.

Parece casi una metáfora: este jueves, luego de un año sin poder trabajar debido a las restricciones derivadas de la pandemia, el Cine América reabrirá por fin sus puertas al público, siguiendo todos los protocolos correspondientes. Ese día comenzará la temporada número 69 de Cine Club Santa Fe con el estreno de una película titulada “Nosotros nunca moriremos”, que permanecerá en cartelera.

Se trata de un film entrerriano, dirigido por Eduardo Crespo, que ya tuvo en 2020 sendas presentaciones en la Sección oficial del Festival de San Sebastián y luego en la Competencia Internacional del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

La primera función del año de la sala ubicada en 25 de Mayo 3075, que se hará con todos los protocolos correspondientes, tendrá un condimento especial, ya que parte del elenco del film estará presente para participar de una charla con los asistentes. Los organizadores lo anticipan como “una gran oportunidad para retomar una práctica largamente pospuesta de contacto directo con los espectadores”.

El film (que también estará disponible en Flow) está protagonizado por Romina Escobar (a quien la crítica internacional valoró especialmente por su interpretación tras las proyecciones en San Sebastián) y Rodrigo Santana. Muestra como un joven viaja junto a su madre al pueblo donde acaba de morir su hermano mayor y allí transitan entre trámites, paseos y encuentros, los primeros tiempos del duelo.

Foto: Primera Casa, Rita Cine

Del litoral para el litoral

Eduardo Crespo, director de “Crespo”, “Tan cerca como pueda” y co-director junto a Santiago Loza de la serie “Doce Casas”, dialogó con este medio sobre el film y la posibilidad de exhibir su film en una sala argentina. “Fue una alegría que me llamen y me propongan estrenar la película en el Cine América, para la apertura. Se trata de una sala mítica e histórica. Abrir con nuestra película, de alguna manera es apelar a un título que habla de la supervivencia de las salas del interior del país”, aseguró.

En la óptica del cineasta, nacido en Entre Ríos y fuertemente vinculado a Santa Fe a través de su actividad, la tarea de apoyar a las salas de cine independientes, que se mantienen abiertas gracias al aporte de mucha gente, resulta fundamental. “Que la película se vea en los cines es muy importante, uno trabaja mucho para eso. Con las modificaciones que hizo en el cine América, se va a lucir mucho”, destacó.

Crespo valoró a la vez la posibilidad de que una película nacida en la zona del litoral del país (“Nosotros nunca moriremos” se rodó en cercanías de Crespo, Entre Ríos) se pueda presentar al público en una zona geográfica análoga. “Estrenar en el litoral una película que se filmó en el litoral, más allá de que el panorama es incierto, es algo bueno. El hecho de que nosotros, que hacemos películas en las provincias podamos mostrar nuestro cine primero en las provincias. Y no como antes, cuando lo último que sucedía era que la película llegaba al pueblo donde se filmaba”, indicó.

Foto: Primera Casa, Rita Cine

El trabajo con los actores

Para su película, en línea con trabajos que realizó con anterioridad, Crespo se decantó por un grupo de actores que le puedan otorgar la mayor verosimilitud posible a su historia. “Me interesaba trabajar con gente de Crespo con la que ya tuve experiencias anteriores, porque tenía ganas de que la película fuera como una especie de celebración de lo que venía haciendo. La pensé como una fiesta de despedida de mi pueblo y para eso elegí varios actores que habían intervenido en mis otras películas más algunos nuevos, también de la zona”. Entre los protagonistas, Rodrigo Santana no es un actor profesional, mientras que la otra actriz, Romina Escobar, sí lo es. De hecho, es la única que llegó desde Buenos Aires para sumarse al proyecto. “Ella me acompañó mucho en el vínculo con los otros integrantes del reparto, que no tenían tanta experiencia en la actuación”, afirmó Crespo.

El director valoró especialmente la labor realizada por Romina. “Es una actriz trans, entonces fue un trabajo muy grande porque era la primera vez que iba a interpretar a una madre. Es una cosa que no sucede mucho en las películas, las actrices trans tienen papeles de trans y no les ofrecen otros papeles. Para mí fue una corazonada y trabajamos juntos ese personaje de madre que a ella le interesaba especialmente”, señaló en un tramo de la entrevista. Pero aclaró que la cuestión de género no tiene nada que ver con la trama del film. “La idea es que el espectador entre de a poco en la historia, que conecta el pasado y el presente sin explicar nada”, puntualizó.

Foto: Primera Casa, Rita Cine

San Sebastián y Mar del Plata

“Nosotros nunca moriremos” se presentó en el Festival de San Sebastián. “Fue algo raro, porque fue en medio de la pandemia, aunque pudimos viajar igual. Tuvimos buenas críticas, lo cual nos puso contentos”. Algo parecido ocurrió en el Festival de Mar del Plata, que el año pasado fue on line. “La película tiene buena recepción y esperamos que en las salas llegue a un público que no está metido en el circuito de festivales. La idea es llegar lo más posible a la gente, por eso también se estrenó en Flow”.

Clásicos

A su vez, en la semana de su reapertura, el América propondrá una semana dedicada al cine clásico. Se podrán ver los siguientes films: “Tener y no tener” (1944); “Carrie” (1976), “Noches blancas” (1957); “Perros de la calle” (1992), “La infancia de Iván” (1962), “La noche del cazador” (1955), “Taxi driver” (1976), “2001: una odisea del espacio” (1968) y “Vidas rebeldes” (1961).

Otras salas

En el complejo de cines ubicado en el Puerto de Santa Fe, la reapertura será este miércoles, con un aforo reducido y el cumplimiento de todos los protocolos correspondientes. Por el momento, según informaron, no se proyectarán funciones de trasnoche ningún día de la semana y el horario de apertura de la boletería será a las 14.40. Los films en cartelera son: “Trolls 2: Gira Mundial”; “Monster Hunter”; “Scooby”; “Las brujas” y “Tenet”.