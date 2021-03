San Cristóbal: docentes ya reciben la vacuna Sinopharm en el hospital

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esta semana comenzó en la cabecera departamental la vacunación contra el Covid-19 para el personal de los establecimientos educativos y más de 500 personas ya recibieron la primera dosis.

Noelí Rojas

Tal como lo informó el Ministerio de Salud de la Nación, tanto docentes como no docentes, personal directivo o de apoyo de una institución educativa oficial de cualquier nivel, desde inicial hasta superior, pudieron inscribirse y recibir la vacuna china de Sinopharm contra el coronavirus.

Con la llegada al país de una importante partida de dosis de la vacuna desarrollada por Sinopharm -en colaboración con el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de la República Popular China y tras la recomendación de la Anmat de la utilización de la misma- los docentes, directivos y asistentes escolares resultaron beneficiados con el proceso de vacunación.

La noticia de la vacunación docente fue recibida por los directivos del efector de salud sancristobalense el domingo por la noche, ya que cada beneficiario recibió por mail el turno asignado, determinando día, horario y lugar. Entonces, el lunes muy temprano empezó la vacunación en el Hospital Julio Villanueva de la ciudad de San Cristóbal.

Desde la institución se encargaron de la organización de la vacunación que resultó positiva, ágil y tranquila. La doctora Mariela Eyvastre, directora del hospital, habló al respecto y explicó cómo se llevó a cabo el proceso bajo las pautas del Ministerio de Salud de la provincia.

“El tema vacunación para docentes se inició en nuestra localidad el lunes con muy buena concurrencia y adherencia de todos los docentes. Fue muy bien recibida, todos estaban esperando ansiosos. La determinación de los turnos y quienes se vacunan depende exclusivamente del ministerio, todo es online, lo único que hacemos en el efector es la recepción de las vacunas y la aplicación de las mismas pero el organigrama es generado desde provincia. La gente viene coordinada, se lo espera en el hall de entrada donde se asignó como espacio para la vacunación, entonces no requieren del ingreso a la institución y no se superpone con pacientes que posiblemente puedan tener alguna patología”.

La doctora Eyvastre, en diálogo con este medio, indicó que el lunes 8 de marzo llegaron aproximadamente 200 dosis y este martes 9 recibieron 350, lo que significa que más de 500 personas son las que están iniciadas en vacuna.

“Este miércoles se continuaba, no tenemos el cronograma todavía, pero hasta el momento hubo muy buena adherencia y convocatoria. Faltaron algunas personas que deben reprogramar el turno vía online. La vacunación genera cierta seguridad para la actividad presencial que ya han iniciado, fehacientemente no hemos tenido ningún caso que haya requerido atención y a todos se les indica lo mismo con las 3 modalidades de vacuna: tomar un paracetamol llegado el caso que tenga un estado febril o dolor de cuerpo, de 24 a 48 horas puede llegar a estar el síntoma y en el caso de persistencia de un síntoma consultar con su médico habitual”, detalló la directora en cuanto a los efectos posibles que provoca la colocación de la vacuna.

La vacuna Sinopharm requiere de dos dosis que deben aplicarse con 21 a 28 días de diferencia y la modalidad de aplicación es similar a la Sputnik V. Consta de una ampolla de monodosis para cada persona que la recibe, a diferencia de la vacuna rusa que contiene cinco dosis en una sola ampolla. Al finalizar el proceso, el personal de salud le entrega a cada persona el carnet de vacunación con el tipo de lote, el número de vacuna que se le colocó, un número telefónico y la dirección de una página web en caso que sospeche sobre una reacción adversa como cualquier otra vacuna.

Experiencias

Por otro lado, Mirador recogió testimonios de docentes en relación a la vacunación y a este proceso del que formaron parte, teniendo en cuenta además que falta muy poco para que regresen las clases presenciales a los establecimientos educativos.

Vale aclarar que cada docente, asistente escolar o directivo de una institución debió ingresar a la página oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe para inscribirse si decidía recibir la vacuna y, después, vía mail o whatsapp se les informaba el turno asignado.

Jorgelina Pierantoni, profesora del Nivel Inicial de la escuela Nº 40 Mariano Moreno, contó que transcurrió muy poco tiempo entre la inscripción y la confirmación del turno. También comentó que todas sus compañeras del jardín de infantes ya fueron vacunadas al igual que ella.

“No me lo esperaba tan pronto, pensé que no iba a llegar hasta mediados de junio. Nos mandaron un mail para que ingresáramos a una plataforma para inscribirnos la semana pasada y yo recibí la confirmación del turno el día domingo al mediodía, el lunes a la tarde fui al hospital y recibí la primera dosis. Personalmente tenía mucho miedo, el año pasado viví tranquila porque estaba en mi domicilio, trabajábamos por medio de la virtualidad con los alumnos y con mi familia respetamos mucho la cuarentena. Ahora tenemos que salir con un poquito de miedo, pero estoy más tranquila porque no tuve ningún síntoma”.

Como les pasó a muchísimas personas, al principio Jorgelina dudó sobre la vacuna, cuando recién se hablaba sobre la posibilidad que exista alguna. Después confió y tomó la decisión personal de inscribirse y ser vacunada, debido a que el temor al covid-19 continúa latente en la sociedad y expresó que “confío en que la vacuna nos va a salvar”.

Con respecto al inicio de clases y el reencuentro con los alumnos en las aulas, la profesora mencionó que “estamos organizando un año que va a ser muy difícil, yo estoy despidiendo una sala de 5 y comienzo con una sala de 3 años en la que tengo puesto un montón de expectativas y miedos al igual que las familias porque es algo nuevo, son muy chiquitos, tenemos incorporado un protocolo desde el 2020, sabemos qué se puede hacer y qué no, pero vamos a enfrentar la llegada de los más chiquitos a la escuela, le vamos a poner toda la mejor onda y hacer todo lo que esté a nuestra alcance para que los chicos tengan su escolaridad feliz y nosotros también, adaptándonos a la nueva normalidad”.

Quien también brindó su testimonio fue Pedro Oggero que actualmente se desempeña como supervisor Seccional de Educación Primaria en escuelas de la ciudad y del departamento San Cristóbal y trabaja en el Profesorado de Educación Primaria en el Instituto Superior de la escuela N° 40. En el caso de él, pasó más de un mes desde el momento de la inscripción hasta la vacunación que se realizó el día lunes muy temprano.

“El lunes estuvimos citados en el hospital para colocarnos la primera dosis de la vacuna asignada para los docentes y tenemos que esperar entre 21 y 30 días para colocarnos la segunda dosis. Me parece sumamente importante que tengamos esta posibilidad de seguir cuidándonos, la vacuna solamente es un elemento más para que si nos enfermamos no sea tan fuerte el ataque del virus, el distanciamiento, el lavado de manos y el uso del barbijo tenemos que seguir haciéndolo, pero esto nos posibilita estar más resguardados y un poco más tranquilos, sobre todo, los que tenemos que recorrer muchas escuelas y los maestros y asistentes escolares que están en contacto diario con los chicos en las escuelas”.

Pedro no dudó nunca sobre si colocarse o no la vacuna, por eso manifestó que “siempre pensé que la vacuna que venga si se ofreciera en el mercado para comprar o si la daba el estado yo me iba a vacunar, lógicamente leí de qué se trataba y a nosotros nos tocó esta vacuna que nos va ayudar al menos a prevenir”. Algo que para él también suena extraño ya que su madre es una señora mayor que necesita ser vacunada.

“La vacunación se dio en un ambiente muy ameno, la gente del hospital muy bien, yo estaba recontra contento, me causaba esa sensación de pensar que me vacunaron a mí y a madre todavía no, pero en general fue una sensación interesante y nos pone contentos porque sinceramente no pensé que íbamos a recibir tan rápido esta vacuna”.

Pensando en el comienzo del ciclo lectivo 2021 que se aproxima, las expectativas son positivas y es fundamental que la población esté protegida.

“Me parece sumamente importante con respecto a los docentes y a los asistentes escolares que vayamos teniendo todos la vacuna para poder trabajar. Además tenemos que sumar a la vacunación todo lo que la escuela ha organizado para que sea un lugar seguro para alumnos y docentes”.