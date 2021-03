https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.03.2021 - Última actualización - 11:30

11:24

Los hechos delictivos se concentran en inmuebles del loteo Jardines de la Costa.

Ladrones filmados: los videos El robo de filtros y bombas ahora azota Arroyo Leyes Los hechos delictivos se concentran en inmuebles del loteo Jardines de la Costa. Los hechos delictivos se concentran en inmuebles del loteo Jardines de la Costa.

El estado de ánimo de muchos vecinos de Arroyo Leyes (más precisamente de quienes tienen una casa en el loteo Jardines de la Costa) es lo más parecido a una olla a presión. Están a punto de estallar.

El citado barrio se encuentra emplazado al este de la ruta provincial Nº 1, a la altura del Km 11, casi en el límite con la ciudad de San José del Rincón.

Son unas 40 manzanas que poco a poco comenzaron a poblarse pero, mientras crece en edificaciones, la soledad del paisaje hace del terreno un lugar propicio para los delincuentes que saben que cuentan con absoluta impunidad y sobre todo con tiempo, para elegir qué llevarse de cada vivienda.

Saqueos y destrozos

Este fin de semana se produjo una seguidilla de robos en dicho lugar.

Una de las víctimas fue Sergio, quien posee una casa ubicada a la altura del kilómetro 11 y medio.

"Un vecino me llamó y me avisó que habían roto la cabina donde está la bomba para la pileta. Arrancaron todo y se la llevaron. Lo que no pudieron fue llevarse el filtro.

Cuando fui al lugar me di cuenta que no había sido el único damnificado. A mi vecino también le habían entrado. Si bien le rompieron la cabina no pudieron llevarse la bomba porque estaba bien amurada con hierros y cemento. No obstante a otro vecino sí le robaron sus cosas".

"El modus operandi es siempre el mismo. Primero vandalizan el tejido perimetral y luego se van pasando de una vivienda a otra".

"Esta es la cuarta vez que me entran y la verdad que ya estoy bastante cansado. A veces tengo ganas de vender todo. Uno piensa para qué seguir con tanto esfuerzo. Se supone que uno viene aquí a descansar. Pero en realidad venís a amargarte", reflexionó.

Ladrones filmados

Otro de los vecinos narró que dos delincuentes ingresaron a su propiedad aunque no consumaron el robo cuando advirtieron que había cámaras de seguridad.

"Como de costumbre entraron luego de romper el alambrado. Venían de la casa de al lado y se pasaron a la mía. En la filmación se ve como recorren el patio. Todo ocurrió a las 3 de la madrugada. Cuando vieron la cámara se fueron".

Hace un tiempo robaban garrafas y bicicletas. Ahora se han ensañado con eso de los filtros y las bombas para piletas. Sin dudas que hay un "mercado" donde las venden", opinó.

* Otra de las víctimas fue Ariel. "A mí me rompieron la losa de la cabina. Estoy construyendo porque la idea era venir a vivir, pero con todo esto que está pasando tengo intenciones de vender. Ya me pasó que me rompieron una garita y me llevaron una bomba centrífuga".

Foto:

Ni policías ni bomberos

Otra que no la pasó nada bien este fin de semana fue Florencia.

"A mí lo que me pasó fue que el domingo se nos incendió la cabina que está junto a la pileta. Llamamos a la policía pero nunca vino. Tampoco aparecieron los bomberos. Por suerte al fuego lo pudimos apagar entre nosotros"

Desesperados

Por último Marta, otra de las vecinas, indicó que "hace un tiempo salimos a la ruta a protestar por la inseguridad y los patrullajes aumentaron. Como consecuencia de eso los robos habían bajado, pero ahora todo volvió a desbarrancar".

También trascendió una nota dirigida a las autoridades policiales donde las víctimas reclaman por la situación.

"Estamos hartos de esta inseguridad. Pasamos videos de nuestras cámaras, sacamos fotos, describimos a los sospechosos y nunca agarran a nadie. El ciudadano común no puede poner más en riesgo su integridad física.

Queremos seguridad para las personas y para las viviendas. Aumenten por favor los patrullajes y presten más atención a los pedidos de auxilio. No esperen a que avancen los hechos delictivos", cerraron.