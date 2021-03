Rosario se apresta para disfrutar del golf

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los links del Rosario Golf Club serán anfitriones desde este jueves del Seniors Invitational. Uno de los organizadores es Ricardo González, referente de la institución y uno de los mejores golfistas de la historia nacional. El certamen contará con la participación de grandes figuras.

Tanto el Rosario Golf Club como Ricardo González, el correntino de nacimiento pero rosarino por adopción y el máximo referente de la entidad, están pasando por una etapa de festejos y nuevos desafíos, que les hizo aunar caminos y emprender una iniciativa destacada, que va a reunir en nuestra provincia a lo mejor del golf y también a celebridades de nuestro país.

La institución cumplió 123 años hace pocos días y qué mejor manera de celebrarlo que con un evento de estas características. Se trata del Senior Invitational, un torneo del que participarán reconocidos profesionales del golf, aficionados, sponsors y figuras de la Argentina.

Entre los profesional es están Vicente Fernández, José Cóceres, Rafael Gómez, Mauricio Molina, César Monasterio y Jorge Berendt. Además, Armando Saavedra, Luis Carbonetti y doce ganadores del abierto del Litoral.

También jugarán aficionados destacados, como Manuel Tagle, dueño de El Terrón, el mejor campo de golf de la Argentina; Alejandro Zuberbuhler, el dueño de Potrerillo Larreta; Miguel Angel Prado y los locales Fernando Chiesa y Jorge Nicolosi, entre otros.

Lo llamativo además es la presencia de celebridades de distintos ámbitos de nuestro país, lo que sin dudas le dará un carácter especial al evento por su popularidad. Entre ellos, aficionados todos al golf obviamente, están los ex futbolistas Gabriel Batistuta, Rolando Schiavi, Marcelo Delgado, Gabriel Calderón y Lucas Bernardi; la ex Leona Ayelén Stepnik, la olímpica en lanzamiento de martillo Jennifer Dahlgren y el ex tenista Luis Mancini. Además figuras del mundo del espectáculo, como los actores Gastón Soffritti, Martín Scheffer y el humorista José Luis Gioia.

La agenda

Este jueves comenzará el certamen con la disputa de un Pro Am con salidas simultáneas desde las 13.30. El viernes en tanto, se disputarán los primeros 18 hoyos medal play con salidas simultáneas para las cuatro categorías. Una vez finalizada la primera vuelta, alrededor de las 18.30 habrá una clínica de golf y posteriormente un cóctel de bienvenida.

Como es habitual cuando el organizador es Ricardo González, este torneo tiene un fin benéfico. Durante el cóctel se realizará una subasta donde lo recaudado será para ayudar al comedor de la hermana Jordan en el barrio Toba.

El viernes, en tanto, se jugará la última vuelta, tras la cual se realizará la entrega de premios y el tradicional brindis.

Orgulloso

Ricardo González es uno de los mejores golfistas de la historia argentina y además un referente indiscutido del Rosario Golf Club. A lo largo de su carrera ganó más de una decena de torneos en nuestro país, disputó 17 temporadas consecutivas en Europa y representó a la Argentina en cuatro Copas del Mundo.

Después de un parate merecido, donde incluso dudó continuar con su participación golfística, en 2019 cumplió 50 años y eso le permitió ingresar a la categoría Seniors, donde espera este año poder llevar adelante una cargada agenda, malograda en 2020 por culpa de la pandemia.

"Es un privilegio para el Rosario Golf Club poder recibir a todos los jugadores que vienen, algo que no es normal en el circuito. Es un sueño que tuve hace unos años. Por suerte conseguimos los sponsors y podemos traer a grandes figuras", destacó el organizador.

En relación a la prevención del coronavirus, González indicó que se van a seguir las instrucciones que determina la Federación de Golf del Sur del Litoral, que a su vez están supervisadas por la Asociación Argentina de Golf, por lo que va a haber controles estrictos y el uso de todos los elementos necesarios.

Sin dudas, Rosario y toda la provincia va a vivir un espectáculo superlativo para aquellos amantes de este deporte, con la presencia de lo más destacado a nivel profesional en el país y también de figuras de otros ámbitos que también demostrarán su pasión por el golf.