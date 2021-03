Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.03.2021

13:33

Miércoles 10.03.2021

Una buena iluminación

UN CIUDADANO SANTAFESINO, MAYOR

"Estuve paseando por bulevar, 25 de Mayo y Rivadavia, y me encontré con que la luz que han colocado tiene 50 % menos de eficacia que la luz anterior; y veo en El Litoral que hacen licitaciones para cambiar las luces. Pido por favor, de buenas maneras, a los ciudadanos, al intendente, que vayan por esas calles: ¡está oscuro! Hemos perdido el 50 % de iluminación, con la inseguridad que tenemos. ¡¿Qué está pasando?! Ahora veo esta nueva licitación para cambiar las luces. Por favor, si cambian las luces, que son de bajo consumo, pero que tengan la misma eficacia de las luces que estaban antes".

****

De planes y derechos cívicos

ALFREDO SALOMÓN

"Este país es un barco sin timón. Aunque parezca increíble, lo maneja una mujer que carece de las condiciones mínimas que se necesitan para una convivencia madura y positiva. Posee deudas con la Justicia. Hace y dice lo que se le antoja, ya que lo suyo se le parece más a un reinado. Gran parte de los habitantes son limosneros que viven de los planes, que es un gran chorro de dinero que va y no vuelve ni con trabajo, ni con nada. Ante esta situación, que carcome los cimientos de este bendito país, vemos cómo poco a poco nos vamos pareciendo a Venezuela. Verdadera potencia de otros tiempos. El presidente de este país es un títere que hoy borra de un plumazo lo que dijo ayer. Así no vamos a ninguna parte. Debemos poner un poco de orden y establecer que los que reciben planes no pueden votar, porque ese voto está totalmente condicionado. Solo así, respetando una realidad que habla por sí sola, podríamos concretar el cambio de autoridades con verdaderos patriotas con uñas cortas y mentalidad progresista de verdad. Muchas gracias por el espacio".

****

Luminarias encendidas 24 hs.

LILIÁN DE Bº SUR

"Hace 4 meses que están prendidas las luminarias de la calle, las 24 horas del día, zona sur. Más al oeste, calle Jujuy, entre Entre Ríos y Dr. Zavalla, Roque Sáenz Peña, otro tanto. Llamo al 0800 de la Municipalidad y no hay respuesta. El número de reclamo es 3722. Gracias por el espacio".

****

El peligro de la Internet

JOSÉ LUIS

"En el mundo aún existen personas que nos despiertan con sus reflexiones. Mucho más allá de aquellos que se manejan con teorías conspirativas absurdas, existen pensadores que suelen advertirnos de ciertos sistemas que de alguna manera acaparan toda nuestra atención, a tal punto de no dejarnos pensar. Es por ejemplo cuando hay una madre que le entrega un celular a su hijo de siete años para que no moleste, mientras ella misma sigue comunicándose por redes sociales con sus amigas y amigos. Es la súper dependencia que tienen millones de personas con la Internet, solo para distraerse, para conversar, para sentirse atendido por alguien. Ciertamente, coincido con estas reflexiones que nos tratan de despertar, porque nadie es libre en las redes sociales. Todo está monitoreado en algún lugar. E inclusive desde esos lugares te indican cómo debés pensar, qué cosas debés consumir comercialmente, con quiénes te podés relacionar, etc. Uno de esos pensadores expresó que la Internet se volvió un gran campo de concentración, pero no de los convencionales, sino campos virtuales donde todos son mirados desde arriba, observados, e incluso dirigidos, influenciados. Nadie está libre y exento de ser controlado por este sistema que llegó hace años para quedarse definitivamente".