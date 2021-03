Hay tres detenidos y dos chilenos prófugos por el robo en el country

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Serán imputados el viernes por dos hechos delictivos ocurridos antes y durante el fin de semana de carnaval. "No sabemos a ciencia cierta qué le van a imputar a las personas detenidas", dijo el abogado Angelo Rossini.

Tres hombres detenidos esta semana por dos robos a viviendas en el country Altos de la Ribera de Santo Tomé, fueron trasladados este miércoles a los tribunales locales, donde se llevó a cabo una audiencia de "control de garantías".

El acto, que estuvo a cargo del juez Leandro Lazzarini, fue breve, dado que las fiscales Lucila Nuzzo y Gabriela Arri, solicitaron la duplicidad de plazos procesales, con lo cual la formulación de las imputaciones será programada por la Oficina de Gestión Judicial para el próximo viernes, en horario a determinar.

La duplicidad de plazo es una herramienta legal utilizada por lo general en investigaciones complejas o con pluralidad de imputados, como surge en este caso, que cuenta con tres personas detenidas y otras dos prófugas, éstas últimas de nacionalidad chilena, según revelaron fuentes oficiosas.

Además, si bien son dos hechos de robo los que podrían ser atribuidos el viernes, la defensa de uno de los detenidos adelantó que la fiscalía apuntó a su cliente -identificado como D.A.B.- como "organizador de una asociación ilícita", lo que da la pauta de que podría haber más afectados.

Defensor

"Hoy estaba prevista la (audiencia) imputativa, pero la fiscalía sobre la marcha cambió de idea y pidió más plazo para imputar", dijo el abogado Angelo Rossini, quien representa a uno de los tres acusados.

"No sabemos a ciencia cierta qué le van a imputar a las personas detenidas", reconoció el profesional cañadense. Pero en principio, aclaró que se trata de "dos hechos de robo en countries (de Santo Tomé) y organizador de una asociación ilícita".

Rossini se mostró sorprendido acerca del empleo de esta última figura penal. "Eso me hace un poco de ruido -dijo-; y si bien no tengo el legajo, es una figura muy particular". Por último, especuló con que "llevan dos o tres meses de investigación y creo que (a la fiscalía) le están faltando elementos".

A propósito de su cliente, si bien no reveló su identidad, el defensor confirmó que "estaba viviendo en Santa Fe" cuando lo detuvieron este lunes en un domicilio del barrio Nueva Esperanza. Además, se supo que cuenta con antecedentes penales condenatorios.

Caja fuerte

Además de D.A.B, también quedaron detenidos G.D.B, alias "el ingeniero"; y M.S.C., de quien se sospecha podría ser empleado de una agencia de seguridad privada. Éstos últimos contaron con la asistencia técnica del estudio Oroño, el primero, y de la Defensa Pública el segundo.

Los hechos investigados en principio son dos robos ocurridos el 11 y el 15 de febrero, en el barrio privado Altos de la Ribera, ubicado a la vera de la autopista, en jurisdicción del municipio de Santo Tomé.

Si bien ambos tuvieron como resultado la sustracción de importantes sumas de dinero, el segundo fue más llamativo, porque los delincuentes formaron una escalera con muebles para ingresar a la propiedad por la ventana de un primer piso, y se llevaron a la rastra una caja fuerte llena de valores.

Casa de cambio

A raíz de los dos sucesos, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) junto con la fiscalía de las Dras. Nuzzo y Arri, iniciaron una pesquisa cuyo dato clave fue aportado el viernes pasado, cuando trascendió el lugar donde podría estar la caja fuerte.

Se dispusieron escuchas telefónicas y tareas de inteligencia, las cuales derivaron en los allanamientos de tres domicilios particulares. Según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia, los lugares allanados fueron una vivienda de pasaje público al 8800 del barrio Nueva Esperanza; Iturraspe al 3100 de Pro Adelanto Barranquitas; y San Martín al 3900 de Fomento 9 de Julio.

Como resultado de las inspecciones domiciliarias, la policía secuestró un arma de fuego (una calibre 22 y un cargador de 9 mm), drogas, dinero en efectivo en pesos y dólares, celulares, guantes de látex y pasamontañas, herramientas para cortar alambradas y joyas, la mayoría de ellas de oro.

Además, se secuestró una llave correspondiente a una caja de seguridad de una agencia de cambio el microcentro, desde donde se secuestró un reloj y una suma de dinero no especificada.

En "El Paso"

Aunque no fue confirmado por las autoridades, trascendió que al día siguiente del robo de la caja fuerte, un vecino del country El Paso, que está enfrente de Altos de la Ribera, denunció el ingreso de desconocidos a su propiedad. Como en los dos casos anteriores, el dueño de casa no estaba en la vivienda. Los delincuentes ingresaron por una ventana, y revisaron la casa completa hasta llevarse joyas y relojes, los cuales fueron denunciados ante la AIC.