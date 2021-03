Betiana Bradas, una artista contemporánea, activa y curiosa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Comuna de Chovet acaba de declarar “Artista Plástica Destacada” a Betiana Bradas, mujer oriunda de esa localidad santafesina que es reconocida a nivel nacional e internacional por sus trabajos. Además, la pintora donó una obra de arte titulada “Metas” que ya es exhibida en la Galería de Artistas Plásticos Locales de la Casa de la Cultura.

Es para mencionar que la familia Bradas -fundadores en 1977 de la fábrica más importante del país de tubos y sinfines-, dieron un fuerte respaldo económico con las mejoras y ampliaciones del Centro de Salud “Doctor Jorge Enrique Semorile”, inauguradas en octubre pasado: “El pueblo de Chovet se los va a agradecer siempre porque pudimos darle forma a un viejo sueño justo en época de pandemia donde nos hacía falta. Este gesto solidario refrenda una vez más el compromiso constante que tienen con las instituciones locales y nuestras necesidades”, valoró el presidente comunal, Sergio Busquet.





En esta línea, ponderó la donación de la obra artística, que ahora va a ser para “cada uno de los que habitamos el pueblo”, recordando que a Betiana “la vimos dar sus primeros pasos y la vamos a seguir apoyando”. “Es también un incentivo para que más artistas de nuestro pueblo puedan mostrar sus trabajos en este espacio”, agregó.





Inquieta



Betiana Bradas nació el 10 de junio de 1976 en Rosario. Su infancia y adolescencia la vivió en Chovet, lugar en el que de muy pequeña se enamoró por las artes realizando diferentes cursos con reconocidos artistas del país. De hecho, entre 1992 y 1993 tomo clases con el prestigioso artista firmatense Norberto Luppi.



Mientras espera que el mundo vuelva a la normalidad, está siendo parte a la distancia de la exhibición “Woman in the Arts 2021”, en el “Heights Arts Studios & Gallery”, de Houston, USA. La participación se suma a un amplio currículum que incluye muestras y exposiciones en New York, Miami, Paris, Marbella, Zurich, Genova, Venecia, Barcelona, Amsterdan, y Dubai.



“Estoy feliz. Es un honor ser parte de Chovet y orgullosa de donar una obra. Me encanta contribuir al patrimonio cultural de mi pueblo”, sostuvo. El trabajo que dejó en su tierra natal, se llama “Metas” y es de técnica mixta. Usó colores neutrales con los que básicamente se relaciona en la actualidad.



“(Metas) tiene que ver con los objetivos, sueños y en cómo nos focalizamos. Creo que de eso se trata la vida. De poder avanzar e ir hacia adelante. Que es lo que hace nuestro pueblo. Con objetivos nuevos y metas para progresar en la vida”, explicó.



“Chovet es mi vida, mis raíces, mi familia, mi crecimiento, mi infancia, mi adolescencia y mi adultez. Tiene que ver conmigo y mi sangre. Por eso siempre estoy vinculada a mi pueblo. Cuéntenme para que lo necesiten”, añadió.





Perspicaz



Betiana Bradas comenzó sus pinturas haciendo paisajismo, para luego pasar a lo figurativo. Los años la encaminaron hacia la abstracción, una de sus grandes pasiones. “El arte muchas veces nos ayuda a poder canalizar y expresar sentimientos, procesos que pasamos en la vida”, reconoce.



En cuanto a las sensaciones a la hora de encarar un trabajo, es sincera: “Empezar cada obra es un momento único, mágico y de mucha introspección. Hay paz y conexión con mis verdaderos sentimientos. Es una oportunidad, un nuevo desafío. Cada obra me lleva a algo nuevo e incierto. Es una posibilidad para expresarme, pero fundamentalmente para encontrarme conmigo misma”.



Debe remarcarse que también estudió Marketing y Diseño Gráfico, donde LA Bauhaus, Kandinsky y Paulklee fueron sus referentes en esta última carrera. “La geometría me permite realizar esos pequeños detalles que ayudan a localizar algo o colaboran en darle sentido a mi obra. ¡A veces menos es más!”, asegura.



Se confiesa contemporánea y admiradora de la cubana Carmen Herrera. Destaca que siempre sigue investigando, desarrollando para integrar algo nuevo a cada obra. Su personalidad –como ella misma se autodefine en redes sociales-, dan cuenta de que es “muy activa y curiosa”, algo que asocia a la evolución de la vida misma.



“Por supuesto aspiro como todos los artistas a grandes cosas, como por ejemplo estar entre las mejores galerías y museos del mundo”, acotó.