Se corre el clásico Aniversario

Miércoles 10.03.2021

16:53

Nueve protagonistas tendrá el clásico "108 Aniversario de la Fundación del Jockey Club de Santa Fe" sobre la distancia de 2000 metros. Sycomore War, ganador del último Carlos Pellegrini, se presenta como candidato.

A las 17.20 se escucharán las doce campanas que habilitan al Starter para dar partida a esta nueva edición del clásico que conmemora un nuevo Aniversario del Jockey Club de Santa Fe, institución que nació en 1913 y que a lo largo de su vida acompañó el crecimiento de la ciudad.

Un sinnúmero de Profesionales (jockeys y cuidadores), Propietarios, Peones, Vareadores y demás trabajadores vinculados con el turf le han dado vida a la entidad que con su caudal de socios y directivos han logrado que siga en pie, atravesando grandes tormentas, como a principios de este siglo cuando se vendió su histórica sede social de calle Juan de Garay.

El clásico

Con nueve ejemplares confirmados el cotejo central promete ser una atractiva competencia donde el nombre de Sycomore War asoma como el más prometedor. El defensor de las sedas del stud Cachibache se adjudicó el Carlos Pellegrini en noviembre pasado dejando una notable impresión y en enero se impuso en La Plata en 1700 metros. Con estas entregas es sin dudas el que mejor luce.

Juan Alberto Márquez tiene en Predatore a una interesante carta. El hijo de Easing Along perdió en los últimos metros el Pellegrini y el domingo tendrá la revancha, luego falló en el barro del Clausura cuando se plantaba como el gran candidato, para quedarse de puro guapo con la milla del Apertura el mes pasado, logrando vencer a Blue Dacnis en la milla.

Siempre protagonista

Blue Dacnis representando a las sedas del Gracias Viejo animó el Pellegrini y luego se adueñó de la milla del Clausura venciendo en un tremendo final a El Carolo. Ya en esta temporada fue escolta de Predatore y la lógica indica que será uno de los que participe de la definición.

El Carolo mostró sus cualidades al perder en brava porfía el Clausura ante Blue Dacnis donde el vástago de Pure Prize dejó muy en claro los "puntos que calza", su andar privado sigue siendo óptimo y es un hecho que está animando este cotejo.

Izzo, con un origen de primera línea (Easing Along en madre por Roy) no conoce la victoria en el plano oficial, por lo que se presenta como una verdadera incógnita para el lote. Islandio es un ganador de dos pruebas en los máximos pero con un roce tremendo a tal punto que corrió los grandes premios de Grupo 1, como la Copa de Oro, Estrellas Classic y Carlos Pellegrini en el máximo nivel, a lo largo de su campaña se ha desempeñado de los dos kilómetros para arriba y generalmente ha rendido.

Master Nice corrió en el kilómetro del encuentro Provincial en el Argentino y ahora aparece en el fondo, mientras que el tordillo Rey de Señorita no registra actuaciones en el plano oficial.

El alazán Tome Nota hizo un muy buen papel al quedarse tercero en el tradicional Provincias Unidas de Palermo y a sus tres años, con un gran futuro por delante, resulta una de las opciones interesantes por si llegan a fallar los encumbrados.

1a carrera – 600 metros

Todo caballo de 5 años y más edad perdedor. A las: 12.

1) Sleepy Emper; 2) Flor de Noticia; 3) Victoria's Filly; 4) Value; 5) Flor de Distinta; 6) Conprivilegius; 7) Shy Rinconazo; 8) Teresa Good; 9) Visa Egipcio; 10) Armaos; 11) Ritmo Carcelero; 12) Stolen Dance.

2a carrera – 600 metros

Todo caballo de 3 y 4 años perdedor. A las: 12.40.

1) Alunada; 2) El Jamaicano; 3) Su Lan; 4) Che Chapa; 5) El Mando; 6) Gloria Honoraria; 7) Samba Caliente; 8) Tattaglia; 9) Bueno Soy; 10) Skilmada; 11) Carnavalero Point; 12) Tinta Performance; 13) Skandinavo.

3a carrera – 600 metros

Todo caballo de 5 años y más edad ganadores de 1 ó 2 carreras. A las: 13.20.

1) Expressive Candy; 2) Elvis Princess; 3) Austerity; 4) Shockeado; 5) Que Vida Moon; 6) Ahicito; 7) Gauchazo; 8) Blonde Jockes; 9) Dado Pampa.

4a carrera – 600 metros

Todo caballo de 4 años y más edad ganadores. A las: 14.

1) Harlem; 2) Orbe; 3) Kaman Lef; 4) Mi Predilecto; 5) Baston; 6) Surge Rafaela.

5a carrera – 1000 metros

Productos de 2 años perdedores. A las: 13.10.

1) Alpha Sky; 2) Puerto Blest; 3) Claro del Alba; 4) Bibijawa; 5) Ted; 6) Rey Alberto; 7) Gardeño Borda; 8) Joseph Roulin; 9) Chingon; 10) Last Dinamit.

6a carrera – 600 metros

Todo caballo de 4 años y más edad perdedor. A las: 15.20.

1) Pocho Lucero; 2) Portal Kisser; 3) Que Varon; 4) Que Buena Niña; 5) Mento Slam; 6) Alteza Stone; 7) Ocean Peace; 8) Shiner Prince; 9) Tartero; 10) Candy Cuore; 11) Mr Talent; 12) Arsenio; 13) Top of the Rock; 14) Lucky Finder; 15) Alvi Good.

7a carrera – 1100 metros

Yeguas de 3 años y más edad perdedores. A las: 16.

1) Calle Americana; 2) Forty Willox; 3) Amaru Say; 4) Deli Store; 5) Promesa Sky; 5A) Lilita Sky; 6) Soy Pasional; 7) Que Vida Amada; 8) Got Fly; 9) Sidney Key; 10) Magica Slam; 11) House of Cards; 12) Olvidar Tu Hora; 13) Clara Luz.

8a carrera – 1200 metros

Todo caballo de 3 años perdedores. A las: 16.40.

1) Pure Nuar; 2) Mahisasur; 3) Enter Candy; 4) Quater Back; 5) Granito de Sal; 6) Foto de Perfil; 7) Motorazo; 8) Eco de Mar; 9) Jupino.

9a carrera – 2000 metros

Clásico 108 Aniversario de la Fundación del Jockey Club de Santa Fe

Todo caballo de 4 años y más edad. A las: 17.20.

1) Rey de Señorita; 2) Blue Dacnis; 3) Sycomore War; 4) El Carolo; 5) Izzo; 6) Predatore; 7) Master Nice; 8) Tome Nota; 9) Islandio.

10a carrera – 1200 metros

Todo caballo de 4 años y más edad ganador de 1 ó 2 carreras. A las: 18.

1) La Gigoletta; 2) Chance Attaque; 3) Valdemar; 4) Canto a la Vida; 5) Jesi; 6) Krampus; 7) Farallon Prince; 8) Jennifer Plus; 9) Cat Aspero; 10) Kindie; 11) Libre de Espíritu; 12) Nostalgique.