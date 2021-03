Once años y medio de prisión para un exjefe de la barra de Newell's

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Emiliano "Jija" Avejera, ex jefe de la barra brava de Newell's Old Boys, fue condenado a once años y medio de cárcel por haber instigado el homicidio de Lisandro Javier Fleitas, quien fue asesinado por error en un ataque que tenía como objetivo a Lautaro “Lamparita” Funes. Avejera aceptó la pena mediante un procedimiento abreviado acordado dos días después de iniciado el juicio oral por ese y otros cinco homicidios, debate que continuará este jueves en el Centro de Justicia Penal. Más allá de haber aceptado su participación en este crimen, Avejera continuará sentado en el banquillo acusado como coautor del asesinato de Jonatan "Bam Bam" Funes por el cual afronta un pedido de prisión perpetua.

El crimen de Fleitas se perpetró la noche del 10 de octubre de 2016. Luego de ver el partido Argentina- Brasil, Lisandro volvía a su casa en una moto Honda CBX roja junto a su pareja y su hijo de 6 años. En Callao y Mr. Ross fue interceptado por un auto de vidrios polarizados desde donde quien iba como acompañante disparó, lo cual le causó la muerte al muchacho y heridas a su pareja. Escuchas telefónicas obtenidas durante la investigación permitieron dar cuenta que los atacantes se equivocaron de víctima debido a que Lamparita Funes tenía una moto similar a la de quien resultó asesinado.

El ataque contra Lamparita había sido encargado a Avejera por Ariel “Tubi” Segovia, quien esperaba vengar de esta manera el hecho de haber sido detenido meses antes en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde había ingresado herido de bala por disparo de Funes. Segovia tenía pedido de captura desde finales de 2014 por incumplimiento de salidas transitorias y por estar vinculado al homicidio de Jonathan Rosales. En abril de 2018, mientras estaba preso en Coronda, Segovia fue asesinado por gente vinculada a su propio entorno.

La tarde de este miércoles Avejera reconoció su culpabilidad y fue condenado a 11 años y 6 meses de prisión por homicidio calificado por el uso de arma de fuego en calidad de instigador luego de que su abogado defensor, José Nanni, y el fiscal Luis Schiappa Pietra acordaran la realización del procedimiento abreviado por este hecho. El caso es parte del juicio oral que comenzó el lunes por este y otros cinco homicidios.

Sin embargo, luego de formulados los alegatos de apertura las partes anunciaron la posibilidad de dirimir parte de las acusaciones mediante acuerdos abreviados: una de la homologada esta tarde respecto de Avejera y la otra es la acusación contra José Pucheta por el doble crimen de Luis Tourn y Sofía Barreto.