Quimeras es una Asociación Civil interesada en fomentar y visibilizar la diversidad sexual en el deporte, promover la inclusión y acompañar a la comunidad LGBTIQ. Desde Rosario, hacen un trabajo consistente desde hace ya cuatro años

Deporte y activismo Quimeras: un equipo de rugby diverso e inclusivo

Álvaro Javier Marrocco

El deporte y el activismo LGTBIQ+ (lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, queer, y cualquier otra sexualidad) unieron fuerzas y armaron un equipo de rugby llamado “Quimeras”, que desde hace cuatro años -aparte de jugar y entrenar- se ocupan de visibilizar y sensibilizar respecto de la diversidad y la disidencia sexual en el campo del deporte. Desempeña, además, una militancia activa con otras instituciones del colectivo LGTBIQ+. Sus miembros tienen entre 20 y 35 años. Mirador dialogó con Uriel Ugarte, psicólogo y fundador del equipo de rugby mixto santafesino.



Inicios

Quimeras es una Asociación Civil interesada en fomentar y visibilizar la diversidad sexual en el deporte, promover la inclusión y acompañar a la comunidad LGBTIQ. Es un espacio deportivo, orientado a personas sin ninguna distinción de orientación sexual, género, identidad de género, edad.



Además tiene como principal objetivo asegurar que sea un espacio de contención y de referencia para cualquier persona del colectivo LGBTYQ, que históricamente han tenido muchas dificultades a la hora de desarrollar un deporte estando afuera del closet, siendo quienes son con su identidad, o su orientación.

Uriel Ugarte es psicólogo y fundador del equipo de rugby mixto Quimeras, y cuenta que sus inicios surgen de una primera experiencia en una convocatoria de un equipo de rugby de diversidad sexual del colectivo LGBTYQ, en donde estuvieron un año participando con la idea de derribar los prejuicios en relación no solo de la diversidad sexual sino a la mujer en cuanto a los deportes que son de fuerza o que son considerados históricamente como deportes masculinos. Desde el primer día se plantearon que el equipo iba a ser mixto. “Íbamos a entrenar por igual, y se fueron conformando, sinceramente, prácticas muy ricas en aprendizaje”.

También agrega que cuando quisieron inscribirse como un equipo en la Unión de Rugby Rosarina no existía la modalidad de equipo mixto, solamente eran equipos infantiles o hasta 13 o 14 años. Es por eso que decidieron comenzar a formar parte y a indagar en otros circuitos que no tenían que ver con una liga oficial o profesional, sino más bien con todo un circuito social, amateur también, de equipos que tenían alguna finalidad, ya sea inclusiva, o también otros equipos que existían y se dedicaban a la diversidad sexual.

-¿Por qué conformarlo en el deporte? Y ¿por qué en una disciplina de gran contacto físico, o popularmente conocido como un deporte rudo?



-Decidimos empezar con el rugby por varios motivos. El primero es, justamente, que es un deporte considerado rudo, violento, de choque, de contacto, y a nivel social también hay como mucha mala fama en relación a los rugbiers y demás. Y bueno, nosotros rápidamente identificamos que era un deporte donde, creemos que hay un gran foco de machismo y de discriminación. Donde estas cuestiones de ser macho, de la virilidad, de la potencia, como que se enaltecen, y dejan por fuera otro tipo de masculinidades, o a las mujeres incluso.



Entonces, nos parecía que iba a ser una apuesta muy disruptiva, muy innovadora, poder convocar y socializar un deporte que generalmente está reservado no solo para los hombres que enaltecen esta cuestión de ser macho. Sino también para una clase social de elite, también cuestionando un poco el rol de la mujer. Las mujeres que son rugbiers también tienen un estereotipo de que tienen que ser rudas, y en realidad no es así. Nos parecía que este deporte era el que más nos iba a servir para deconstruir estos estereotipos de género en relación a lo deportivo.



-¿Cómo recibió la sociedad este tipo de iniciativas? ¿Tuvo eco en otros ámbitos?

-Apenas anunciamos este espacio los demás equipos de diversidad en Argentina, incluso internacionalmente, tuvieron mucha curiosidad por conocernos, por saber quiénes éramos y para hacer actividades en conjunto.

Acá hay varios equipos, también de futbol y diversidad sexual. Hay equipos de Buenos Aires de Rugby, en Mendoza, en Chile, en Brasil y hay toda una liga a nivel internacional que también nuclea a todos los equipos de rugby de diversidad sexual. Y, por otra parte, también hubo organizaciones activistas que se fueron interesando en el espacio.

Hemos intentado responder a esta demanda, pero la realidad es que necesitamos por ahí mucho tiempo personal de cada uno para ver como habitar este espacio, que es tan nuevo y convocante, y poder ofrecer una propuesta bastante diagramada para las personas que se acercan. Estamos como en un proceso no solo de construcción si no de visibilizar qué es lo que hacemos y cuáles son nuestros intereses.



-¿Qué objetivos se plantearon al inicio de este proyecto? ¿Los cumplieron?

-Lo primero que quisimos es seguir con una continuidad de prácticas, empezar el entrenamiento y no perder por ahí tiempo y estado físico para quienes ya habíamos comenzado hace un año en este campo.

Al mismo tiempo, ocuparnos de la agenda de la diversidad sexual que aquí, en Rosario, es muy amplia. Nos interesa estar al tanto, de los reclamos y la lucha del colectivo LGBTIQ. Acompañarlos en lo que podamos ya sea en la difusión desde nuestras redes, un repudio, una noticia, una celebración, una marcha o un taller, una intervención puntal. O algún integrante de Quimeras en relación con su identidad, su sexualidad, o cualquier otro problema que tenga creo que lo que principalmente sostenemos. Es que sea un lugar de contención libre de discriminación y, por sobre todas las cosas, que sea un lugar y un espacio donde uno se sienta convocado a ser solidario ayudar al otro a sostener lazos fraternos, sororos como se dice y que cada une puede ir construyendo su lugar.

Si no es deportivamente en el rugby -porque es un deporte de contacto y no todo el mundo está dispuesto a chocar, a lastimarse, a que te duela todo porque es así-, pero bueno desde qué lugar poder habitar este espacio, poder militar, podés ir a las practicas, pasar el tiempo, socializar. Es generar vínculos sociales saludables.



-¿El estado u organismo oficiales contribuyeron con esta idea? ¿Pudieron gestionar fondos estatales o existen herramientas para que los permitan?

-Por el momento en relación con el Estado u otras organizaciones hemos estado siempre en contacto, la realidad es que la municipalidad y la provincia de Santa Fe siempre fueron muy amables. Tenemos los contactos habilitados para proponer, para realizar actividades conjuntas. Pero hasta el momento va siendo un proyecto muy autónomo, de autogestión.

La realidad es que nos solventamos mayoritariamente y hemos comprado nuestro equipo deportivo vendiendo rifas, pizzas, con el aporte de cada uno de los integrantes. Cotidianamente donde se necesita algo lo conseguimos, no esperamos nada de ninguna otra organización. Tuvimos la posibilidad nuevamente, como lo habíamos hecho en el espacio anterior de participar en el programa “Ingenia", que es un programa provincial de incentivo a proyectos de jóvenes, en donde presentás tus proyectos y podés acceder hasta a 22 mil pesos. Este año lo volvimos a ganar. Contamos, creo que en este mes o el mes que viene con esos 22 mil pesos para comprar todo el equipamiento deportivo que necesitamos para mejorar y desarrollar nuestras prácticas.



La importancia del espacio para los jóvenes

Hay todo un movimiento del deporte diverso en Rosario, en Santa Fe y en Argentina. La realidad es que cuesta, al principio, que estos circuitos se vean como una cuestión de disfrute, de deporte, de socializar y de poder entramarse con otras organizaciones, porque está claro que entre todas las cuestiones del colectivo LGBTYQ, la más urgente y la más importante no es el deporte.



Dice Uriel: “El rugby es la excusa ideal para juntarse, para socializar, y también es una deuda que tenemos a nivel social, de todas las personas que nos hemos querido desarrollar en algún momento en un deporte y nos hemos encontrado con trabas a lo largo del camino, de tener que abandonar por no poder ser quiénes éramos o poder ser discriminados a la hora de jugar un deporte grupal”.



Es un espacio que no tiene las mismas reglas sociales. No se pone en juego la heteronormatividad, no se pone en juego el patriarcado, el machismo, y si se pone en juego, se interviene. Ese es el valor de este espacio. No solo en lo deportivo sino a nivel social y en la calidad de vínculo que se genera.



Otras instituciones diversas

En Rosario y en el país existen diferentes espacios de diversidad sexual, en el deporte, están Los Ciervos Pampas de Buenos Aires, Los Huarpes en Mendoza, los Titanes en Chile, y varios equipos acá de diversidad sexual en Rosario.



En el fútbol Los Yaguaretés, Los Halcones, Los Osos, Los Ciervos de Capitán Bermúdez.

Ugarte comenta: “estamos en contacto casi permanente con estas instituciones, es un esfuerzo bastante grande intentar que todos coordinemos, porque entendemos por ahí que tenemos la misma causa o el mismo fin, que es poder visibilizar el deporte diverso e invitar y convocar cada vez a más gente a que se acerque y que cuestione para que algún día no sea en estos espacios reducidos la posibilidad de generar este tipo de juego o de experiencia deportiva, sino que efectivamente sea tomado a nivel social como algo natural, y que uno no se encuentre con estos prejuicios cada vez que ingresa a desarrollar una disciplina deportiva”.



Copa Loana Berkins

El pasado sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de febrero, en la ciudad de Rosario, deportistas de todo el país se reunieron para disputar el certamen nacional “Copa Loana Berkins”. Hubo actividad en 5 deportes, en diferentes predios y con la presencia de atletas de 8 provincias. El segundo Torneo Deportivo por la Inclusión organizado por “Yaguaretés Rosario contó con la presencia de 550 deportistas de Santa Fe, Corrientes, Salta, Tucumán, CABA, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Neuquén. Las disciplinas fueron: fútbol 5, rugby playa, natación, básquet, vóley y aguas abiertas



Cómo y dónde sumarse

La mayoría de estas instituciones tienen dos prácticas semanales, en horarios nocturnos en parques públicos o frente al monumento nacional a la bandera. En sus respectivos facebook comentan que “no se requiere ningún conocimiento previo, te podes acercar en calidad de observador, de hacer el entrenamiento físico, o también si querés practicar, jugar y conformar el equipo”.

Contactos: TE: 0341 683-1163 / quimerasdeportediverso@gmail.com https://www.facebook.com/quimerasdeportediverso/ Instagram (quimerasdeportediverso)