Nicole Neumann y José Manuel Urcera enfrentan rumores de romance

Por su parte, la modelo aseguró al respecto que no tiene “nada que contar”

Después de afirmar que está "más dura de enamorar que años atrás" debido a sus anteriores relaciones, su carrera y su vida junto a sus hijas, Nicole Neumann estaría comenzando una relación con José Manuel Urcera, un piloto de TC de 29 años de edad.

Karina Iavícoli fue la encargada de lanzar la inesperada bomba sobre su ex compañera en "Nosotros a la mañana": “No es que se están conociendo. Ya se conocieron, ya cenaron. Tengo gente de los dos lados que me dicen que están juntos, están bien y están iniciando una relación”.

“Él está muerto con ella”, detalló la ex angelita en El Trece. Sin embargo, la propia modelo habló de los rumores al ser consultada por el programa: “No tengo nada que contar”, desmintió Neumann, a lo que rápidamente replicó la periodista: “Dice ‘no tengo nada que contar’, no dice que no es cierto”.