Los argentinos Domingo Miotti y Sebastián Cancelliere jugarán el Pro 14 para el Glasgow Warriors

El apertura tucumano había debutado hace pocos días en Western Force de Australia, mientras que el back de Hindú viajará a Escocia luego de participar en la Superliga Americana con Jaguares.

Los Pumas Domingo Miotti y Sebastián Cancelliere jugarán el Pro 14 de Europa para el Glasgow Warriors, equipo que oficializó este mércoles la llegada de ambos backs, que serán compañeros del primera línea cordobés Enrique Pieretto.

Miotti, actualmente jugando el Súper Rugby de Australia para el Western Force de Perth, se sumará en la temporada 2021/22, en tanto que Cancelliere lo hará cuando finalice la participación de Jaguares XV en la Superliga Americana que comenzará el martes próximo.

Surgido de Tucumán Rugby y con paso por Los Jaguares, Miotti accedió a los 24 años al poderoso rugby australiano.

Cancelliere, de 27 años y surgido en Hindú Club, tendrá su primera experiencia en el rugby europeo tras jugar 12 partidos en Los Pumas y 24 con Jaguares en el Súper Rugby.

En el Pro 14 juegan los argentinos Gonzalo Bertranou (Newport Gwent Dragons), Eduardo Bello (Zebre), Iván Nemmer, Thomas Gallo, Tomás Baravalle, Nahuel Tetaz Chaparro, Ignacio Brex y Joaquín Riera (los seis en el Benetton Rugby).

