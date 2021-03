https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.03.2021 - Última actualización - 20:04

19:50

El entrenador de Cosmos asegura que tiene como referencia al director técnico de Colón. Mientras da sus primeros pasos en la profesión, quiere dejar una buena base en el club Tricolor y sueña con llegar bien alto, pero sin apuro: "en mi carrera aprendí que las cosas llegan a su debido tiempo".

Estrenó el buzo de DT Andrés Formento: "Tengo un pensamiento muy parecido al de Eduardo Domínguez" El entrenador de Cosmos asegura que tiene como referencia al director técnico de Colón. Mientras da sus primeros pasos en la profesión, quiere dejar una buena base en el club Tricolor y sueña con llegar bien alto, pero sin apuro: "en mi carrera aprendí que las cosas llegan a su debido tiempo". El entrenador de Cosmos asegura que tiene como referencia al director técnico de Colón. Mientras da sus primeros pasos en la profesión, quiere dejar una buena base en el club Tricolor y sueña con llegar bien alto, pero sin apuro: "en mi carrera aprendí que las cosas llegan a su debido tiempo".

Por Javier Díaz

Con una victoria por 3 a 2 sobre Pucará, Andrés Formento se dio el gran gusto de hacer su estreno como entrenador de Primera División de la Liga Santafesina. El ex delantero de dilatada trayectoria es el elegido para comandar al plantel de Cosmos FC en esta nueva temporada que se inició el sábado pasado después del parate obligado por más de un año a causa de la pandemia.

En su primera experiencia, Formento encabeza el cuerpo técnico secundado por Diego Cálgaro (AC) y a ellos se suman Gustavo Ferroglio como PF y Claudio Guerra como entrenador de Reserva.

El flamante director técnico sueña con hacer una carrera que lo lleve bien alto, pero no tiene apuro por conseguirlo. Consciente de que todo debe seguir un proceso adecuado, espera que este primer escalón le sirva como base sólida para su futuro y que al mismo tiempo resulte fructífera para la institución que confió en él.

Sin marearse con la ilusión de resultados rápidos y efímeros, afirma apostar a un trabajo que dé frutos a largo plazo. En el plantel que conduce hay jugadores jóvenes y sabe que es una exigencia tácita del club mirar siempre hacia abajo, nutrirse con los valores que se van formando en su cantera.

Con el debut ya consumado, El Litoral conversó con Andrés Formento para conocer cómo piensa, qué pretende de este Cosmos FC y cuáles son sus aspiraciones personales en su nuevo rol.

-¿Qué sensaciones te quedaron después del debut como DT?

-Fue una sensación muy linda. Obviamente no es lo mismo jugar que dirigir, así que por momentos fue algo extraño. Por ahí había alguna jugada en la que tenía ganas de cabecear o definir, pero después te das cuenta de que no podés porque estás del otro lado de la línea. Fue un poco raro pero muy lindo a la vez, así que estoy disfrutando de este momento.

Andrés Formento junto a Claudio Guerra, quien entrena al plantel de Reserva.Foto: Gentileza

-Más allá del resultado, ¿quedaste conforme con la actuación del equipo?

-Tengo que ser sincero y la verdad es que no, porque creo que el equipo no jugó bien, no hicimos nada de lo que veníamos entrenando. En lo particular creo que hay que felicitar a la gente de Pucará porque hicieron un excelente partido, sufrieron expulsiones pero de haber jugado todo el partido once contra once no sé cómo hubiera sido el resultado. Pienso que no tuvimos un buen partido y los chicos lo saben; somos autocríticos, enfrentamos a un rival que hizo las cosas bien, con un gran entrenador. La verdad es que tenemos muchas cosas por corregir, pero como siempre hablamos, es más fácil corregir ganando, así que a eso nos abocaremos.

-Vamos un poco hacia atrás en el tiempo, ¿cómo fue la espera para el estreno teniendo en cuenta la larga inactividad?

-La espera no fue fácil, este tiempo de pandemia llevó a que muchos jugadores hayan perdido el ritmo, la figura, el peso corporal. Desde el principio dije, y lo mantengo, que este año en Liga Santafesina no se va a ver un fútbol como el que estamos acostumbrados. De cualquier manera estamos en una liga muy linda y competitiva así que trataremos de hacer las cosas lo mejor posible para estar a la altura.

-¿Tenés como referencia a algún entrenador o algún estilo en particular?

-El entrenador actual que me gusta muchísimo es Eduardo Domínguez. Dentro de lo más cercano que tenemos, es una persona que entiende a la perfección el juego y es admirable cómo le llega al jugador, porque se notó el cambio impresionante que tuvo Colón desde su llegada. Es un técnico que admiro mucho por cómo juega el equipo y por el entendimiento que tienen los jugadores hacia su estilo.

-¿Creés que en este Cosmos se va a ver ese estilo?

-La verdad es que tengo un pensamiento muy parecido al de Eduardo Domínguez. Me gustan los equipos ordenados defensivamente y que buscan profundidad o ser punzantes a la hora de atacar. Esperamos que eso se vea en cancha durante el torneo.

La alegría en el vestuario, luego de la victoria por 3 a 2 sobre Pucará.Foto: Gentileza

-¿Con qué objetivos encararon esta temporada?

-Estoy en un club donde se puede trabajar con tranquilidad. El fin de semana, en el debut, tenía dos chicos de 17 años, otro de 20, que son del club, y varios jugadores jóvenes más. La idea es dejar algo a la institución y que dentro de unos años cuando haya otro entrenador se encuentre con jugadores de 20 o 21 años con tres o cuatro temporadas de experiencia. A veces se cree que un pibe de 16 o 17 años es muy chico, pero uno que estuvo en el fútbol sabe que cuando un jugador anda bien hay que darle la posibilidad de que demuestre sus cualidades.

-¿A qué equipos ves como candidatos a pelear el título?

-Creo que los candidatos son Colón de San Justo, La Perla, Ciclón Racing. Son clubes que tienen tres entrenadores que conocen a la perfección la Liga, la han ganado muchas veces y los admiro mucho. Me parece que son tres equipos que mantienen un estilo de juego y siempre llevan refuerzos interesantes. Después en la lucha alguno se suma, Colón y Unión, El Quillá, La Salle, Ateneo Sanjustino, son equipos interesantes. Hay algunos más, pero en mi gusto particular creo que los tres primeros que mencioné son los principales candidatos a ganar el campeonato.

-¿Cosmos no está entre ellos?

-No, nosotros no estamos en ese lote de candidatos. De todos modos, trabajamos día a día para hacer las cosas de la mejor manera y confío muchísimo en el plantel que tengo, que además de ser excelentes jugadores son excelentes personas.

-¿Qué imaginás para tu futuro como DT, hasta donde soñás llegar en esta nueva etapa?

-La verdad es que soy una persona que hace todo con mucha pasión y más en el fútbol, que es algo que siempre amé desde chiquito. En el transcurso de mi carrera aprendí que las cosas llegan a su debido tiempo, cuando tienen que ocurrir, lo único que uno tiene que hacer es estar preparado para cuando eso pase. Teniendo en cuenta eso, trabajamos día a día para mejorar. Soy una persona a la cual le gusta mucho estar actualizado y capacitándose constantemente. Estoy siempre atento a los cursos que van saliendo y siempre mirando los programas de entrenamientos que hay.

Tres puntos para comenzar

El sábado 6 de marzo quedará grabado en la memoria de Andrés Formento como el día de su debut oficial como entrenador de Primera División de la Liga Santafesina. La historia recordará que fue un partido ante Pucará, en el que su Cosmos FC se impuso por 3 a 2 en un encuentro electrizante.

En un partido electrizante, Cosmos ganó y comenzó con el pie derecho su andar en el torneo Apertura.Foto: Gentileza

Su primera alineación inicial fue: Nicolás Piedrabuena; Gonzalo Vercellone, Rolando Fleita, Brian Quaini, Natanael Acosta, Joaquín Rodríguez, Ignacio Insaurralde, Francisco Almitrani, Maximiliano Franco, Lucas Capocetti y Santiago Aragón. Luego, ingresaron Juan Muntaner por Acosta, Mario Coseani por Almitrani, Axel Godoy por Capocetti y Emiliano Burgos por Fleita.

Enfrente, el "Cacique" dirigido por Daniel Bolqui alistó a: Leandro Barbona; Luis Gómez, Alexis Vezzalli, Michel Rodríguez, Guillermo Previale, Fabrizio Cañete, Matías Segovia, Maximiliano Míguez, Diego Cariaga, Alexis Díaz y Lucas Barraza. Más tarde, ingresaron: Santiago Paredes por Rodríguez, Nicolás Albaristo por Barraza y Emanuel Alfonso por Cariaga.

El encuentro se disputó en el Predio Fraternidad Deportiva, perteneciente a la Liga Santafesina de Fútbol, y fue arbitrado por Juan Cruz Hernández.

Cosmos terminó con diez jugadores por sufrir la expulsión de Emiliano Burgos, mientras que en la visita recibieron la misma sanción disciplinaria Guillermo Previale, Maximiliano Míguez y Emanuel Alfonso.

La segunda

En la siguiente fecha del torneo Apertura liguista, Cosmos visitará a El Quillá, que en la fecha pasada perdió 2 a 1 frente a Ciclón Racing.

Inferiores

Este fin de semana también se pondrán en marcha las divisiones inferiores de Cosmos FC, que una vez más presentará equipos en todas las categorías. El fixture del torneo, que llevará el nombre de Juan Carlos "Lito" Verdicchio, determinó que en la primera fecha se enfrente con Deportivo Agua, haciendo de local en inferiores mayores y en condición de visitante en inferiores menores e infantiles.