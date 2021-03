https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.03.2021 - Última actualización - 21:34

21:32

Copa de la Liga Profesional

Newell's: Kudelka se acerca a la rescisión del contrato y no dirigirá contra Defensa y Justicia

Germán Burgos, el ex ayudante de Diego Simeone en Atlético de Madrid, aparece como el principal candidato a reemplazarlo.

Crédito: Archivo



Crédito: Archivo

El director técnico de Newell´s, Frank Kudelka, está próximo a rescindir su contrato con los dirigentes del club y -a priori- no conducirá al equipo el sábado frente a Defensa y Justicia, en la localidad bonaerense de Florencio Varela, por la quinta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. "Kudelka va a arreglar su salida y no va a dirigir contra Defensa y Justicia", informó este miércoles por la tarde una fuente "rojinegra". En este sentido, el vocero del club del Parque Independencia destacó que "están reunidos con el representante de Kudelka, que pide cobrar hasta el día que trabajó". Tenés que leer Independiente derrotó a Newell's en Rosario y sumó su tercer triunfo consecutivo En este punto, algunos allegados a los dirigentes sostienen que "Kudelka pide cobrar todo el contrato y los dirigentes le ofrecen pagarle hasta mayo". En cambio, un portavoz cercano al director técnico aseguró que el exDT de Huracán "pide cobrar hasta el día que dirigió al equipo"- El representante de Kudelka, Pascual Lescano, permanecía reunido con un grupo de dirigentes de Newell´s en procura de alcanzar un acuerdo que rubrique la rescisión del contrato, que debía finalizar en diciembre de 2021 En caso de que finalmente las partes lleguen a un acuerdo y rescindan el vínculo contractual, el equipo puede ser dirigido el sábado por el entrenador de la Reserva, Federico Hernández, un hombre del riñón de Kudelka. En tanto, Germán Burgos, el ex ayudante de Diego Simeone en Atlético de Madrid, aparece como el principal candidato a reemplazar a Kudelka, seguido a varios cuerpos por el exjugador y extécnico de las inferiores, Juan Pablo Vojvoda, quien se desvinculó de Unión La Calera, de Chile, donde salió subcampeón. Pero un vocero del club del Parque Independencia advirtió que "ahora no es el momento de Vojvoda".