Podoroska perdió y quedó afuera del Abierto de Guadalajara

La tenista argentina Nadia Podoroska, máxima favorita al título, quedó eliminada del WTA 250 de Guadalajara, que se juega sobre superficie rápida y repartirá premios por 235.238 dólares, al perder en los octavos de final con la italiana Elisabetta Cocciaretto por 7-5 y 7-5.



Podoroska, nacida en Rosario y ubicada en el puesto 46 del ranking mundial de la WTA, cayó ante Cocciaretto (134) luego de dos horas de juego, en un partido en el que cometió numerosos errores no forzados y no pudo aprovechar las veces que estuvo en ventaja, primero 4-2 en el set inicial y luego 3-2 con quiebre a favor en el segundo.



La italiana jugará su próximo partido en los cuartos de final ante la estadounidense Lauren Davis (83), quien derrotó a la montenegrina Danka Kovinic (84) por 6-2 y 6-2.



La " Peque", de 24 años, era la máxima favorita en Guadalajara, por delante de la checa Marie Bouzkova (50), quien se instaló en los cuartos de final tras imponerse sobre la rumana Mihaela Buzarnescu (136) por 6-3 y 6-2.

