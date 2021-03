Licitan los estudios previos para definir la futura defensa oeste de Arroyo Leyes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La apertura de sobres será el 26 de marzo, con un plazo de 6 meses para elaborar el proyecto. El gobierno provincial pretende iniciar las obras antes de fin de año. La defensa oeste abarcará también a San José del Rincón.

El viernes 26 de marzo está prevista la apertura de sobres de la licitación pública para la elaboración del proyecto ejecutivo de la futura defensa costera de la localidad de Arroyo Leyes y Rincón Norte. Luego el adjudicatario tendrá 6 meses para presentar el proyecto final, que deberá contemplar un desarrollo urbanístico (el proyecto anterior no lo tenía) y aspectos ambientales.

Cabe mencionar que la gestión provincial anterior ya había licitado estos estudios pero aquella vez la convocatoria no prosperó. "Se tuvo que dar de baja por cuestiones económicas y porque no tenía un buen estudio de impacto ambiental ni contemplaba cuestiones urbanísticas que consideramos importantes y ahora las incluimos", señaló el secretario de Recursos Hídricos, Roberto Gioria. Tampoco estaban contemplados "los lineamientos de un plan de contingencia", apuntó luego. Con todo ello, la actual gestión pretende iniciar las obras "antes de fin de año", sostuvo.

Concurso Público: servicios de consultoría de proyecto ejecutivo. Sistema de defensa ante inundaciones del sector oeste de Arroyo Leyes y San José del Rincón. Así se denomina el llamado a licitación convocado por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, que se llevará a cabo el 26 de marzo a las 9.30 horas, en la Comuna de Arroyo Leyes. El mismo tiene un presupuesto de $ $ 10.762.969,13 y un plazo de 6 meses.

Tres partes

El proyecto ejecutivo a elaborar abarca tres partes diferenciadas: Las obras de defensa ante inundaciones; los desagües pluviales del sector urbano defendido que descarguen hacia la defensa, con reservorios, estaciones de bombeo y descargas correspondientes; y el diseño de medidas no estructurales relacionadas a la gestión ambiental y a la prevención hídrica (evaluación de impacto ambiental, operación y mantenimiento de las obras, propuesta de zonificación del uso del suelo de la futura área defendida y lineamientos para un futuro plan de contingencia).

Por otra parte, las trazas de las defensas y de los desagües pluviales no están definidas y se deberá acordar con la Inspección el grado de intervención en cada sitio, según se detalla en los pliegos.

Preocupación

La obra a realizar es "de muchísima importancia", dijo Gioria, "ya que en la actualidad es una zona inundable ante crecidas extraordinarias", entonces "defender esa zona es para nosotros algo prioritario". Y agregó luego que "preocupa y mucho el hecho de que en toda la zona al oeste de la ruta provincial 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes, avancen los loteos en zonas del humedal". En esa dinámica es como históricamente el Estado debió ir siempre atrás de lo que la gente hizo con el suelo cuando lo habitó, en toda la zona de la Costa, que está defendida por terraplenes. "La ley de aguas dice que pese a la presencia de defensas siguen siendo lugares de riesgo hídrico", advirtió luego el funcionario especialista en la materia.

-¿La defensa a construir será similar al terraplén actual que defiende a Colastiné y a Rincón y termina en la planta de la EPE? -consultó El Litoral.

-Así es, la misma obra -contestó Gioria-.

-¿Hasta dónde va a llegar el terraplén?

-La traza se va a determinar en los estudios a realizar a través de los cuales se elaborará el proyecto (ver mapa zona a estudiar).

La respuesta ante el rumor de inundaciones

-En los últimos días se escucharon algunas voces de ambientalistas que salieron a advertir sobre la posibilidad de nuevas inundaciones en la zona, ¿con qué información oficial se cuenta al respecto? -consultó El Litoral al secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Roberto Gioria.

-Lo primero que hay que señalar es que nosotros nos basamos en datos oficiales, que son nuestros y del Servicio Meteorológico Nacional, elaborados por especialistas. Luego, respecto de dichas advertencias, creo que lo único que hacen es crear confusión en la población, generando temor ante la posibilidad de que pueda venir una gran inundación. Ciertamente, no se puede decir que las previsiones de los modelos matemáticos de todos los especialistas para el trimestre marzo, abril y mayo en nuestra zona pronostican precipitaciones normales para la época y en otras zonas del noroeste, precipitaciones menores a las normales. Y toda la zona de la mesopotamia tiene un pronóstico de menores lluvias que las normales. O sea que si nos basamos en ello, no es probable que venga una crecida extraordinaria. Por supuesto que una crecida puede venir pero no una extraordinaria -enfatizó-. Aparte, habría que llenar los embalses (represas del río Paraná aguas arriba), que son muy grandes. Así que las expectativas no muestran nada alarmante.

¿Cómo están las actuales defensas de la Costa?

En los próximos meses el gobierno provincial pretende avanzar en la construcción de la nueva defensa costera del sector oeste de Arroyo Leyes y Rincón, pero mientras tanto ¿cuál es el estado actual del resto de las defensas que deben evitar inundaciones en el resto de la zona: Colastiné y Rincón? Esa es la pregunta que se le realizó al secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Roberto Gioria, quien respondió:

-Estamos por adjudicar una obra de refuerzo sobre el terraplén Garello, mientras desarrollamos un proyecto ejecutivo para subsanar el colapso que ha tenido dicha defensa (ubicada a la altura de la toma de agua, a la altura de la confluencia del Ubajay y el Colastiné). La obra que estamos por ejecutar aumenta la seguridad de ese tramo y viene a ser la primera etapa de la obra completa a realizar. Además de esto, hemos tenido reuniones con las municipalidades de Santa Fe y Rincón para firmar convenios para el mantenimiento de todas las defensas y, en casos de necesidad de una inversión grande, está contemplado allí cómo el Estado provincial la subsidiará.