Pensando en Estudiantes el sábado, Delgado iría a la línea de tres y Gonzalo Piovi se adelantaría al mediocampo para marcar presencia con los pelotazos cruzados del "Pincha". Además, se viene la seguidilla.

Pasó el temblor por los posibles contagios Colón: hisopados negativos y la vuelta de Garcés por Escobar

Luego del temblor que causó una segunda ola de contagios en el plantel de reserva de AFA del Club Atlético Colón (cinco casos la semana pasada y seis casos positivos en las últimas horas), los hisopados realizados esta mañana al plantel profesional que conduce Eduardo Domínguez dieron todos negativos, por lo que en parte llegó un gran alivio de saber que el "Barba" tendrá todo y todos a disposición para el gran partido de este sábado contra Estudiantes en La Plata. En principio, la vuelta de Facundo Garcés se daría en reemplazo de Gonzalo Escobar, por lo que el "Chelo" Rafael Delgado iría al fondo y el otro Gonzalo (Piovi) ocuparía la zona de media donde se venía ubicando Escobar en el once sabalero.

En consecuencia, el posible once del único puntero e invicto sería con Leo Burián; Facundo Garcés, Paolo Duval Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Alexis Castro y Gonzalo Piovi; Nicolás Leguizamón y Luis Miguel "Pulga" Rodríguez. Si bien hay un par de cambios posicionales, en cuanto a los nombres es uno solo: Facundo Garcés por Gonzalo Escobar.

En principio, más allá que está clara la complicada situación de Gonzalo Escobar (quedará libre en junio porque no hay acuerdo para renovar el contrato), Eduardo Domínguez estudia cada uno de los detalles del rival, mucho más ante un respetable Estudiantes de La Plata. "Le preocupan mucho los pelotazos cruzados por ese lado y con Piovi gana altura más presencia física. Pero, además, a la hora de jugar, quiere que el equipo tenga mayor tenencia del lado izquierdo y por eso apuesta a Piovi, que tiene un gran manejo técnico para poder cumplir con esa idea del "Barba" de tenerla, tenerla y esperar que el rival salga".

Lo otro que se debe considerar es que se vienen tres partidos "calientes" en casi una semana: el sábado con Estudiantes en La Plata, el miércoles contra Argentinos Juniors en San Nicolás y el domingo 21 frente a Rosario Central en el Cementerio de los Elefantes. Quizás, desde ese punto de vista, ensaye el entrenador alguna posible rotación.

Nadie puede negar que, al mismo momento que el equipo genera un arranque ideal (cuatro jugados y cuatro ganados), hay varios de los llamados "pesos-pesados" afuera por lesión: Bruno Bianchi, Christian Bernardi y el delantero colombiano Wilson Morelo, por nombrar a algunos de los más ruidosos. Por eso no debiera nadie sorprenderse que en alguno de estos tres compromisos en una semana aparezcala famosa "rotación" por decisión del "Barba".

Hay que recordar que la AFA confirmó hoy que Colón-Rosario Central se jugará en el estadio Brigadier López el domingo 21 de marzo desde las 16.15. Si bien Colón tenía ganas de pedir postergarlo para el lunes y así tener un día más de descanso por el juego de Copa Argentina, finalmente el cruce de sabaleros con "canallas" quedó firme en domingo.

Zielinski pone los mismos

Los once de Estudiantes ante Colón será los mismos que frente a Arsenal, por lo que sorpresivamente David Ayala esperará su chance en el banco de suplentes. De no mediar sorpresas de última hora los once titulares de Estudiantes para recibir a Colón el próximo sábado en el Estadio de UNO serán los mismos que jugaron en Sarandí frente a Arsenal. De este modo el juvenil David Ayala, si bien ya se encuentra recuperado, esperaría en el banco.

Ricardo Zielinski no tiene intenciones de realizar modificaciones y quiere tocar lo menos posible, ya que finalizó conforme con el rendimiento colectivo del equipo luego del 5-0 en el Viaducto. Su deseo pasa por repetir la formación, con Juan Sánchez Miño acompañando a Jorge Rodríguez en la zona central. De este modo, a pesar de que no salió por mal rendimiento, Ayala tendrá que esperar nuevamente su chance en el banco, como la semana pasada ante Arsenal. Su ausencia en el equipo titular le permitirá terminar de ponerse al ciento por ciento desde lo físico, más allá de que está apto para jugar, luego de la lesión que sufrió en la segunda fecha.

Vale recordar que el juvenil categoría 2002 salió en el entretiempo frente a Godoy Cruz por una lesión muscular que luego le impidió tomar parte del partido ante Independiente, y solo lo dejó sumar algunos minutos ante el Arse. Con la tranquilidad de los buenos resultados Zielinski seguramente buscará llevarlo de a poco para evitar cualquier disgusto.

Ayala viene de ser la gran figura del plantel de Estudiantes en la Copa Diego Maradona junto a Mariano Andújar, en una competición en la que a pesar del flojo nivel grupal él supo destacarse de manera individual, convirtiéndose no solo en uno de los juveniles de mayor proyección del club sino de toda la Liga Profesional. Con su ausencia entre los once para recibir a Colón, sumada a la lesión que marginó a Lucas Rodríguez desde el partido pasado, el equipo que pondrá en cancha el Pincha volverá a estar conformado por once futbolistas que no se formaron en la institución. Este no es un hecho menor: la fecha pasada había sido la primera vez en la historia del club en la cual había sucedido.