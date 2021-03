https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con el mismo equipo ante el durísimo Gimnasia

Unión y un partido que pretende ser el despegue

Hace mucho tiempo que el Tate no gana tres partidos y con Azconzábal no lo consiguió. El buen arranque del torneo necesita afirmarlo con un buen resultado. Irá con los mismos que ganaron los dos partidos anteriores.

Kevin Zenón toma del brazo a un rival que le quita la pelota en el encuentro ante Patronato de Paraná. El juvenil tatengue es uno de los jugadores que más ha crecido en este 2021. Crédito: Mauricio Garín



Si se confirma la presunción y Azconzábal pone a los mismos que jugaron con Patronato, será la primera vez que en tres partidos repite formación. Así, el técnico confía en estos hombres que no sólo posibilitaron dos victorias seguidas, sino que comenzaron a darle identidad al juego de un Unión que en este 2021 ha mostrado signos de crecimiento y estabilidad en cuanto a nombres y esquema. De tal manera, el técnico mantendrá en el equipo a algunos jugadores que han bajado su rendimiento y que pueden dar mucho más, como por ejemplo es el caso actualmente de Gastón González. No deja de ser una "banca" para el juvenil que llegó para quedarse en el equipo titular, porque Azconzábal le dio continuidad y lo ha respaldado. Así pasó con otros jugadores en su momento, al menos con los que el técnico confiaba y veía un escalón por encima del resto, como en su momento se dio con Blasi, por mencionar sólo un ejemplo. Hay jugadores que se ganaron un lugar. Vera y Zenón son dos casos testigo, un tercero es el de Gastón González, por más que haya disminuido en su rendimiento. El ingreso de Peñailillo provocó que tuviera que adelantarse en la cancha. Quizás esos 20 metros más retrasado, anteriormente, le daban el espacio justo para que pueda prevalecer por potencia y velocidad. Pero es un jugador más acostumbrado a jugar cerca del arco rival que de su propia área, por lo cuál debiera ser al revés y esta posición más ofensiva debería favorecerlo. Unión ha encontrado un funcionamiento, con Vera y Peñailillo jugando por los carriles con la doble obligación de defender y atacar; la línea de tres (otro jugador de abajo que ha crecido considerablemente en este último tiempo es Juan Carlos Portillo) se convierte en línea de cuatro o de cinco según cómo retrocedan Vera y Peñailillo, en tanto que Cañete y Acevedo son los que se reparten la misión de jugar y contener en el medio, con Zenón (por la derecha), García (por el medio) y González (por izquierda), como los más adelantados. Tenés que leer ¿El "Vasco" piensa hacer algún cambio? Entonces, si se confirma el mismo equipo, será la primera vez desde que el Vasco está en Santa Fe que se logra mantener la formación, que iría con Moyano; Vera, Calderón, Galván, Portillo, Peñailillo; Cañete, Acevedo; Zenón, García y González. En cuanto a Gimnasia, la dupla técnica integrada por Martini y Messera espera por Brahian Alemán ya que el uruguayo posee un esguince en su tobillo derecho y desde el lunes que se encuentra entrenando diferenciado con trabajos de kinesiología para recuperarse debido a que posee dolor e inflamación en la zona aunque en las últimas horas tuvo una pequeña mejoría. Además de este dolor de cabeza que tienen los técnicos con una de las figuras del equipo, ahora se le sumó otra duda en defensa ya que Leonardo Morales tiene una molestia muscular y era evaluado para también definir qué sucede con la defensa. El Yacaré ingresó para ser titular en el último partido frente a Defensa y Justicia ya que Maximiliano Coronel se lesionó frente a Independiente. Por eso mismo, estas dos incógnitas por temas musculares hacen que la dupla todavía no confirme el equipo. En el caso de que Alemán no juegue, quien ingresaría sería Eric Ramírez, que fue uno de los que participó en el equipo titular en los ejercicios que se hicieron este miércoles, mientras que Bruno Palazzo sería el reemplazante de Morales. Con el ingreso de Ramírez, se podría formar un 4-4-2 con Johan Carbonero y Matías Miranda por las bandas y el ingresante acompañando a Lucas Barrios o un 4-2-3-1 con Carbonero por izquierda, Miranda de enganche y Ramírez por derecha. Pero obviamente que se esperará la recuperación de Alemán, uno de los mejores jugadores del equipo tripero. Con Newell's Unión visitará a Newell's, por la sexta fecha del grupo 2 de la Copa de la Liga Profesional, el viernes 19 de marzo a las 19 en el Coloso Marcelo Bielsa. ¿Será con Kudelka como DT de la Lepra? Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

