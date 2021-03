El mensaje de Neymar a la cantante argentina Emilia Mernes que aviva los rumores de romance

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 11.03.2021

La joven artista había sido una de las pocas invitadas a la fiesta VIP de fin de año que realizó el crack brasileño y habían aparecido múltiples versiones sobre su relación

Neymar ha avivado los rumores que desde hace meses rodean su vida sentimental, concretamente desde que invitara a su fiesta de Nochevieja a una joven cantante argentina llamada Emilia Mernes con la que ya había intercambiado emoticonos en las redes sociales. En dicho momento compartieron un vídeo en las redes cantando y realizando una coreografía, por lo que enseguida muchos de sus seguidores comenzaron a hablar de un incipiente romance. De hecho, la periodista Yanina Latorre ya aseguró en 'Los Ángeles de la Mañana' que entre ambos existía "un vínculo sexual" pero "no es una relación formal".

Ahora, el futbolista brasileño ha dejado un comentario en el perfil de la joven que no hace más que alimentar la especulación. "Yo aquí y tú allá", escribía Emilia. "¿Y por qué eso?", espetaba el brasileño junto a un emoticono de risas. Es tan solo una muestra más de la estrecha 'amistad' que mantienen, pues meses atrás ya se han dedicado comentarios y abundantes likes en cada una de sus publicaciones.

yo aqui, tu allá — ΣMILIΔ 👧🏽 (@emimernes_) March 10, 2021

"No soy la novia, somos muy buenos amigos con Neymar. Él es un amor. Es una persona muy genuina, simple. Nos conocemos hace dos años más o menos, él me conoció por mi música y me escribió por eso. Y a partir de ahí nunca más cortamos vínculo así que yo lo quiero mucho. Es una gran persona", expresó hace unas semanas Emilia en un directo de Instagram.

Foto: Captura de pantalla

La cantante se dio a conocer como parte de la banda uruguaya de cumbia Rombai, pero cuando abandonó el grupo en 2018 para iniciar una carrera en solitario no sabía el éxito que iba a tener. Entre sus éxitos encontramos 'Bendición' o 'No más', con una versión en Brasil en colaboración con la cantante Bianca Coimbra que la encumbró en el país. Por si fuera poco, Emilia también explota su faceta como actriz y será parte del reparto de 'Entrelazados', una serie que se emite en Disney.

Por su parte, Neymar continúa con el proceso de recuperación de su lesión en el aductor izquierdo, un problema que le ha impedido estar en los dos partidos de la eliminatoria entre el PSG y el FC Barcelona. El astro brasileño mostró antes del partido de ida su desilusión con un mensaje en las redes: "Uno de los tres partidos que más quería jugar", publicó. La pasada noche se le vio en la grada disfrutando de la clasificación de los suyos para cuartos de final.