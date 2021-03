Viñales fue el más veloz en los ensayos del Moto GP en Qatar

El español Maverick Viñales, con una Yamaha, fue el más veloz en la segunda y penúltima jornada de la segunda sesión de ensayos de la categoría MotoGP en el circuito de Losail, Qatar, donde superó al italiano Franco Morbidelli y al francés Fabio Quartararo.

Top Gun Maverick Viñales is gunning for top results in 2021 🎯 🔫#MonsterYamaha | #MotoGP | #QatarTest | @MotoGP | @mvkoficial12 pic.twitter.com/9xkzMTjcuL