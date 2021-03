Investigan una brutal agresión a un interno en la cárcel de Paraná

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La víctima de los hechos fue trasladada a otra cárcel. Hay una investigación en curso por lo sucedido

La víctima de los hechos fue trasladada a otra cárcel. Hay una investigación en curso por lo sucedido

Fuentes oficiales del Ministerio de Gobierno de Entre Ríos confirmaron que se investigará un hecho sucedido en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, donde presos golpearon salvajemente a un interno de 23 años.Confirmaron además que, través de Asuntos Internos de la Policía, se determinará si hubo responsabilidad o no del personal del Servicio Penitenciario.

"No obstante, se informa que el Servicio Penitenciario está colaborando con la investigación penal del hecho expuesto por el interno desde el momento de conocida la denuncia, que sigue su curso en la Fiscalía, habiéndose facilitado toda la información de los internos alojados en esos días en el pabellón 10 donde supuestamente ocurrieron los hechos denunciados" señalaron desde el Ministerio a través de un comunicado.

Imágenes los internos golpeando al muchacho fueron dadas a conocer en las últimas horas. En los videos se observa cómo el joven es brutalmente golpeado y electrocutado, con sus manos atadas.

Lo sucedido tuvo lugar en el Pabellón 10 de la cárcel de la capital. La víctima de lo sucedido ingresó el 19 de febrero, en el marco de una causa por tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego en la cual está imputado. Según se supo, los videos corresponden al día posterior a su entrada. A raíz del hecho, su abogado presentó un recurso solicitando la prisión domiciliaria, pero la Justicia, de la mano de la jueza de Garantías Nº 6, Elisa Zilli, determinó el traslado del reo a la Unidad Penal Nº 5 de Victoria. A la par, se abrió una investigación penal, que está a cargo del fiscal Ignacio Aramberri.

"Obviamente que ni bien tomé noticia de lo sucedido presenté un Habeas Corpus, que es lo que corresponde, a fin de resguardar la integridad física de mi defendido. Solicité a la jueza de Garantías que realice una investigación en la unidad penal por la gravedad de los hechos, velando porque esto no vuelva a ocurrir. Porque esto no debe pasar, una unidad penal no es un centro de tortura, sino que de detención" señaló a esta Plataforma, Claudio Berón, abogado defensor del joven.