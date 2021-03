https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.03.2021 - Última actualización - 21:51

21:48

Gustavo Beatriz dijo que reaccionó quitándose la ropa porque pensó que la periodista que se le acercó lo iba a agredir. "Como soy incapaz de pegarle a una mujer atiné a bajarme los pantalones", afirmó

Explicación "floja" Rosario: pidió disculpas el tachero exhibicionista Gustavo Beatriz dijo que reaccionó quitándose la ropa porque pensó que la periodista que se le acercó lo iba a agredir. "Como soy incapaz de pegarle a una mujer atiné a bajarme los pantalones", afirmó Gustavo Beatriz dijo que reaccionó quitándose la ropa porque pensó que la periodista que se le acercó lo iba a agredir. "Como soy incapaz de pegarle a una mujer atiné a bajarme los pantalones", afirmó

El taxista que se desnudó ante una periodista en una marcha contra Uber este jueves, pidió disculpas por su actitud a pedido de su familia y le habló al intendente Pablo Javkin: "Haga lo que tenga que hacer, si me tiene que sancionar voy a aceptar lo que digan".

El taxista Gustavo Beatriz dijo que reaccionó quitándose la ropa porque —según su testimonio— la movilera de LT8 Georgina Belluati le estaba gritando y creyó que iba a agredirlo. "Como soy incapaz de pegarle a una mujer atiné a bajarme los pantalones", sostuvo.

Este taxista acaba de desnudarse delante mío por pedir que corran los taxis para poder salir donde estoy estacionada y seguir trabajando. Espero las sanciones e ire a realizar la denuncia correspondiente. Agradezco la solidaridad de algunos de sus compañeros @ControlRosario pic.twitter.com/wWMwB89rYs — ★Geor Belluati★ (@GBelluati) March 11, 2021

El episodio ocurrió durante la manifestación que realizaban los taxistas frente al Concejo Municipal para protestar contra la llegada de la aplicación Uber a Rosario. Después de hacer las notas, la cronista intentó retirarse pero el móvil estaba bloqueado por un taxi. Cuando encontró al chofer, éste se bajó los pantalones y los calzoncillos, y ahora podría enfrentarse a que se dictamine la caducidad de la chapa.

"Pido disculpas, la verdad es que estuve muy mal", comenzó señalando el taxista exhibicionista en El Tres TV, y deslizó que su mujer y sus hijas le exigieron que se manifestara públicamente para pedir perdón. Entre los argumentos de su accionar señaló que tiene "problemas económicos por lo que dejó esta pandemia", y dijo que "estaba parado sobre la vereda y los muchachos ahí, manifestándose, cuando esta señora vino gritando". "Le dije que se deje de joder y deje de romper... bueno, eso. Yo entiendo que está trabajando pero se me vino al humo con un celular, parecía un toro. Creí que venía a pegarme un cachetazo y, como soy incapaz de pegarle a la mujer, atiné a bajarme los pantalones". manifestó.

El taxista Gustavo Beatriz insistió: "No la conozco pero le pido disculpas, no acostumbro a tratar mal a las mujeres. Mi intención no era hacerle pasar un mal momento, increparla ni hacer la barbaridad que hice. Me porté mal. Les pido disculpas a todos, a la ciudadanía, a las mujeres".

También se dirigió a Javkin sobre la posibilidad de que le retiren la licencia: "Señor intendente, haga lo que tenga que hacer, es su trabajo. Si me tiene que sancionar voy a aceptar lo que digan porque el equivocado soy yo". Dijo que fue citado para mañana para realizar su descargo y destacó que en todo el tiempo que estuvo manejando un taxi en una sola oportunidad tuvo un problema con una pasajera, que lo denunció por conducir a alta velocidad. "No creo que haya hecho mal las cosas. Yo respeto las cosas como son, y tampoco he tenido problemas con los pasajeros en estos 25 años, puedo tener alguna multa como cualquier compañero", indicó. "Yo abría la puerta de los taxis en la terminal y comía de la basura", sostuvo además.

Finalmente, el taxista afirmó: "Mi señora se descompuso, mi hija me regaña, me dijo: mirá lo que hiciste. No tengo nada contra las mujeres, mi hija tiene She Taxi y lo veo perfecto porque trabaja. La gente toma ese servicio porque dice que somos unos sucios y pasan todas esas cosas. Yo estoy con las mujeres porque no me han hecho nada. Yo nací de una mujer".