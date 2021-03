https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

¿Sólo un susto?

Tevez no quiere perderse el superclásico

Durante la práctica de ayer, el Apache sufrió un esguince de tobillo, pero no le impediría jugar ante River el domingo en La Bombonera.

Preocupado, pero no tanto. Carlos Tevez salió de la práctica ayer por un esguince de tobillo pero jugaría ante River. Crédito: Gentileza

El capitán de Boca, el delantero Carlos Tevez, abandonó ayer la práctica tras sufrir un esguince de tobillo, pero en principio el cuerpo técnico especula que podrá incluirlo en el equipo que jugará el domingo el superclásico ante River, en La Bombonera, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El entrenador, Miguel Ángel Russo, también podrá contar con el defensor Carlos Izquierdoz, quien este jueves hizo fútbol y no tuvo molestias de la lesión que sufrió en la zona costal hace diez días. Cerca del final del entrenamiento, Tevez pidió salir por una fuerte molestia en uno de sus tobillos tras chocar con un compañero. Según informó un allegado al cuerpo técnico, la salida del capitán de Boca fue solo por precaución y no estaría en riesgo, evolución mediante, su participación en el superclásico. En cuanto a Izquierdoz, que se lesionó durante el empate 1-1 ante Sarmiento (lesión condral en la unión esterno-costal, según especificó el parte médico oficial), terminó el ensayo de ayer en buena forma y ahora depende del director técnico si juega de entrada o lo lleva al banco de suplentes. El otro que salió por precaución del entrenamiento fue el volante colombiano Edwin Cardona, con una molestia muscular, pero se sospecha que es más por un desgaste físico que por una lesión: viene jugando de titular varios encuentros seguidos. En la practica de ayer por la mañana, en la que Mauro Zárate y Leonardo Jara realizaron ejercicios diferenciados (ambos con molestias musculares), Russo dispuso un partido en el que mezcló habituales titulares con suplentes. Uno de los equipos formó con Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Renzo Giampoli, Marcos Rojo y Frank Fabra; Gonzalo Maroni, Jorman Campuzano, Cristian Medina y Edwin Cardona; Sebastián Villa y Carlos Tevez. Del otro lado estuvieron Javier García; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Agustín Obando; Alan Varela y Agustín Almendra; Exequiel Zeballos, Ramón Ábila y Franco Soldano. En esta formación el DT probó con una línea de tres centrales y dos laterales-volantes por las bandas, un espejo del dibujo táctico que viene usando River en los últimos partidos. En cuanto al equipo para el domingo, sin embargo, si juega "Cali" Izquierdoz lo más probable es que salga López y que Zambrano regrese a su posición de primer marcador central. La otra variante podría ser la salida de Maroni, autor de dos goles el domingo pasado en la goleada ante Vélez por 7 a 1 en Liniers, para el ingreso de un volante de más marca. El nombre que surge es el de Almendra, que jugó unos minutos ante el Fortín tras una inactividad de más de un año por temas personales: quería dejar el club, pero está muy bien considerado por el cuerpo técnico. El que va a estar concentrado por primera vez es el defensor Marcos Rojo, la única incorporación de Boca en este semestre, quien volvió a hacer fútbol y desde la semana pasada se entrena en forma normal con el resto de sus compañeros. Boca volverá a las prácticas hoy en Ezeiza y el sábado lo hará en Casa Amarilla para después, por la tarde, quedar concentrado en un hotel del barrio de Monserrat. Hoy, en el propio predio de Ezeiza, se jugará el superclásico de Reserva: Boca estará conducido por Juan Krupoviesa ya que su DT, Sebastián Battaglia, sufre un estado gripal y se sometió a un test de detección de coronavirus. Boca recibirá a River el próximo domingo desde las 18 por el encuentro interzonal de la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional, con el arbitraje de Facundo Tello. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

