El "Verde de Adelina Este" de Santo Tomé festeja sus 20 años, donde esperan poder lograr un nuevo ascenso a Primera División.

Celebración con nuevos proyectos Don Salvador, 20 años de dedicación y amor al club El "Verde de Adelina Este" de Santo Tomé festeja sus 20 años, donde esperan poder lograr un nuevo ascenso a Primera División.

Por Joaquín Suárez

El pasado 7 de marzo, el Club Social y Deportivo Don Salvador cumplió 20 años de edad. Una institución que fue creada por un grupo de jóvenes en el año 2001, la cual funcionaba en calle Centenario al 1300 de la ciudad de Santo Tomé.

Gracias a la dedicación de los jóvenes y una gran ayuda de la Municipalidad de Santo Tomé, en el año 2007 pudieron adquirir el predio que actualmente utilizan, ubicado en Candioti al 4800 y desde ese entonces hasta la actualidad compiten en la Liga Santafesina de Fútbol.

La Comisión Directiva del club santotomesino con su presidente Juan Manuel Serra, el vice Fabián Paz y la secretaria Miriam Medina dialogaron con El Litoral. La primera referencia fue al parate de actividades en el 2020, "Fue un año atípico, el club no abrió las puertas en todo el año, con la comisión y colaboradores estuvimos manteniendo el club en condiciones, y ahora estamos con la expectativa de empezar todo de nuevo y esperar que todo se normalice".

Primero los chicos. Cada uno recibe su material, siempre respetando los protocolos. Foto: Gentileza

-En esos momentos críticos del club, ¿recibieron alguna ayuda?

-Sí, el concejal Rodrigo Alvizo nos ha traído el termómetro que lo utilizamos para el ingreso de los chicos, donó termos solares, nos brindó las camisetas para los chicos de infantiles y además la Municipalidad de Santo Tomé nos otorgó el subsidio, el cual lo reciben todos los clubes de la ciudad.

-De parte de la Liga Santafesina, ¿recibieron algo?

-No, nos empezaron a cobrar desde el mes de septiembre una cuota de mantenimiento, los clubes que no abrieron las puertas en esos momentos no tenían ningún tipo de ingreso, y debido a eso ya tenemos una deuda importante con la Liga Santafesina. Estamos en un gran déficit económico, pero la esperanza está en que esto se normalice y a medida que vayamos jugando poder solventar los gastos.

El trabajo de la semana. Los niños, días previos al inicio del torneo. Foto: Gentileza

-¿Cuándo volvió a abrir las puertas el club?

-La idea era abrir el año pasado pero como no había nada oficial decidimos comenzar a principios de este año; primera, reserva e inferiores mayores empezaron en enero, a partir de febrero volvieron las demás categorías.

-Siendo un equipo de trabajo tan joven, en el año 2019 tuvieron su primera experiencia en la Primera División de la Liga Santafesina. ¿Cómo recuerdan ese año?

-En el 2016 estuvimos muy cerca de lograr el ascenso, pero perdimos la final con Independiente, luego se hizo un proyecto a largo plazo con Claudio Gaitán y en dos años se llegó a Primera División. Fue un año que nos costó mucho la adaptación y por eso mismo descendimos, pero ojalá este año podamos alcanzar nuevamente el ascenso y luego no cometer los mismos errores. Hoy en día nuestra expectativa es pelear los primeros puestos y el día de mañana tener una primera y reserva genuina del club, para poder ensamblar el proyecto que tenemos a largo plazo.

-Con Valentín Vera al mando de la primera, a días del comienzo del ascenso, ¿cómo ven al plantel?

-El equipo se encuentra muy bien, con Valentín están claros los objetivos del club: el número uno es el ascenso, pero también queremos trabajar en el progreso del chico, ya que nosotros hoy por hoy en primera tenemos un 70% de chicos de inferiores. Con Valentín tenemos un proyecto a largo plazo de tres años pero si no se logra el ascenso seguiremos trabajando para lo mismo, porque de los errores se aprenden.

-Don Salvador al igual que muchos clubes del ascenso liguista no trabajan solamente en lo deportivo, sino también en la parte social. ¿Cómo se desarrolla la misma?

-El club siempre está abierto para todos, lo único que le pedimos a todos es la responsabilidad. Acá solamente se le cobra la cuota a los chicos que participan de la Liga Santafesina, ya que es un costo para nosotros, pero después los chicos que no tienen y solo quieren hacer un deporte, el club siempre está abierto. El año pasado realizamos cinco copas de leche, la cual veremos si este año lo podemos hacer.