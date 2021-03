https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 12.03.2021 - Última actualización - 8:06

8:01

No tenía las autorizaciones sanitarias correspondientes

ANMAT prohibió un equipo de depilación laser que provocó quemaduras de segundo grado

El "equipo de depilación Laser Speed Titanium" no tenía autorización de funcionamiento.

Imagen ilustrativa. Crédito: Gentileza



Imagen ilustrativa. Crédito: Gentileza

No tenía las autorizaciones sanitarias correspondientes ANMAT prohibió un equipo de depilación laser que provocó quemaduras de segundo grado El "equipo de depilación Laser Speed Titanium" no tenía autorización de funcionamiento. El "equipo de depilación Laser Speed Titanium" no tenía autorización de funcionamiento.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió prohibió el uso, la comercialización y la distribución de un equipo de depilación laser luego de provocar quemaduras de segundo grado en una persona.

Mediante la Disposición 1839/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, la ANMAT dispuso la prohibición del equipo de depilación laser. "Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional, hasta tanto obtenga las autorizaciones sanitarias correspondientes, del 'equipo de depilación Laser Speed Titanium' por carecer de autorización de funcionamiento", se remarca en el artículo primero de la Disposición dada a conocer hoy. La investigación que culminó en esa decisión se inició cuando "la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recibió una denuncia por parte de un particular en la que manifestó haber concurrido a una sesión de depilación definitiva y experimentó quemaduras de segundo grado". Eso sucedió, según relató la denunciante, en el partido de Tigre, en una casa ubicada en Dique Luján. En la página web que describe la depiladora laser la describe como un equipo de "tecnología trío para depilación definitiva: 755 nm + 808 nm + 1064 nm, tecnología de diodo trío". Y asimismo, se aclara que "el modelo 2019 con su sistema permite automatizar los procesos de acumulación de la energía, tiempo por cuadrante y nivel de frío dando como resultado la facilidad y eficiencia en el manejo del equipo". La Dirección de Gestión de la Información Técnica de la ANMAT, por su parte informó: "de acuerdo con la documentación a la que se puede acceder en el marco del trabajo remoto por la pandemia Covid- 19, que el producto Speed Ice Titanium no se encuentra inscripto en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM)". . "En virtud de las características y funcionalidad que se le atribuyen al producto en cuestión, el mismo se encuentra encuadrado como un producto médico alcanzado por la Disposición ANMAT N° 2319/02 que indica, en su Anexo I Parte 1, que las empresas interesadas en realizar actividades de fabricación o importación de productos médicos deben solicitar autorización para su funcionamiento", se explica en el texto oficial. También se indica en su parte 2.3) que la responsabilidad técnica debe ser ejercida por un profesional de nivel universitario y que por la Disposición N° 2318/02 se establece, en su Anexo I Parte 3, que es obligatorio el registro de todos los productos médicos. Por otra parte, en el Boletín Oficial se aclara que "queda prohibido: a) La elaboración, la tenencia, fraccionamiento, circulación, distribución y entrega al público de productos impuros o ilegítimos". "En consecuencia, y a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, que carecen de las debidas autorizaciones sanitarias, por lo que se desconoce su seguridad y eficacia, la citada Dirección sugirió: prohibir el uso, la distribución y comercialización del equipo de depilación Laser Speed Titanium, hasta tanto obtenga las autorizaciones sanitarias correspondientes", apunta el texto oficial. Con información de NA