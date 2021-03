https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 12.03.2021 - Última actualización - 11:00

10:02

La presentación será el domingo, luego de los shows del grupo en el Hipódromo de Palermo y en Ciudad Cultural Konex. Sus integrantes presentarán, por primera vez, sus últimos lanzamientos "Montaña Rusa Emocional" y "El Trato". Cruzando el charco se creó en 2012 en La Plata.

Música Cruzando el Charco en Tribus Club de Arte La presentación será el domingo, luego de los shows del grupo en el Hipódromo de Palermo y en Ciudad Cultural Konex. Sus integrantes presentarán, por primera vez, sus últimos lanzamientos "Montaña Rusa Emocional" y "El Trato". Cruzando el charco se creó en 2012 en La Plata. La presentación será el domingo, luego de los shows del grupo en el Hipódromo de Palermo y en Ciudad Cultural Konex. Sus integrantes presentarán, por primera vez, sus últimos lanzamientos "Montaña Rusa Emocional" y "El Trato". Cruzando el charco se creó en 2012 en La Plata.

El domingo 14 de marzo, desde las 21, Cruzando el Charco se presentará en Tribus Club de Arte. Luego de los shows agotados en el Hipódromo de Palermo y en Ciudad Cultural Konex, el grupo regresa a la ciudad para despedir "Lo que somo"s y mostrar, por primera vez, sus últimos lanzamientos: "Montaña Rusa Emocional" y "El Trato".

El Trato

"Es una canción que nace durante el aislamiento, a partir de un mensaje de texto muy especial, en el cual me escriben mi amor. Y ahí surge esta primera frase, que arranca diciendo: me decís amor y me derrito”, cuenta Francisco Lago.

“Creemos que es la balada más romántica que tenemos hasta el momento. Puede ser que venga a pelear el puesto con Lo nuestro tiene magia por la canción de amor más elegida", agrega el grupo.

"Tener a Coti en este tema es un honor y un lujo que pudimos darnos y por lo cual estamos más que agradecidos. Su voz, su impronta y su profesionalismo le dan el toque justo a una canción como esta. Si bien es un tema tranquilo, en el correr de las estrofas, se van sumando varios instrumentos, poco a poco, hasta llegar a un final colmado de cellos y violines que acompañan de fondo una sensación orquestal que le queda hermosa”.

Cruzando el Charco está integrado por Francisco Lago en piano y voz; Nahuel Piscitelli en guitarras, Juan Matías Menchón en bajo, Ignacio Marchesotti en percusión y Matías Perroni en batería.

Entradas

Las entradas están a la venta en boletería (República de Siria 3572) de miércoles a domingo entre las 18 y las 00 hs y a través de Ticketway.