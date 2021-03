Hallaron una "montaña de oro" en El Congo

Una montaña de la República Democrática del Congo dejó mostrar kilos y kilos de oro de gran pureza y la noticia se esparció.

En cuestión de horas, el lugar estaba lleno de mineros improvisados.

El oro apareció en una elevación de la aldea Luhihi, en la provincia oriental de Kivu del Sur, informa Reuters.

En realidad, el oro fue hallado por los campesinos a finales de febrero.

De un momento a otro, se generó una auténtica fiebre del oro, que provocó que cientos de personas excavaran la montaña con lo que tenían a mano, en general, palas y picos.

The moment of washing the dirt and extracting the gold. #Congo pic.twitter.com/7L1V1Clm30