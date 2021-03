https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 12.03.2021 - Última actualización - 13:31

13:26

A las 21.30 recibe al Gimnasia platense

Es viernes y el Tate lo sabe: no hay dos sin tres

Tanto "Picotón" González como el goleador García están "tocados" y el "Vasco" va a esperar hasta último momento. Gimnasia viene con el mismo once titular y el uruguayo Alemán al límite desde lo físico.

¡A la cancha Unión!. Con dos victorias al hilo, Unión buscará esta noche la tercera alegría consecutiva para poder "prenderse" en puestos de clasificación, recordando que avanzan los primeros cuatro de cada zona para la etapa decisiva de esta Copa 2021. Crédito: Mauricio Garín



¡A la cancha Unión!. Con dos victorias al hilo, Unión buscará esta noche la tercera alegría consecutiva para poder "prenderse" en puestos de clasificación, recordando que avanzan los primeros cuatro de cada zona para la etapa decisiva de esta Copa 2021. Crédito: Mauricio Garín

A las 21.30 recibe al Gimnasia platense Es viernes y el Tate lo sabe: no hay dos sin tres Tanto "Picotón" González como el goleador García están "tocados" y el "Vasco" va a esperar hasta último momento. Gimnasia viene con el mismo once titular y el uruguayo Alemán al límite desde lo físico. Tanto "Picotón" González como el goleador García están "tocados" y el "Vasco" va a esperar hasta último momento. Gimnasia viene con el mismo once titular y el uruguayo Alemán al límite desde lo físico.

Con dos alegrías seguidas y en condición de invicto, el Unión de Juan Manuel Azconzábal intentará esta noche desde las 21.30 prolongar la racha en la Copa de la Liga cuando reciba al "empatero" Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio 15 de Abril. Una posible victoria lo instalaría de manera decisiva al Tate en puestos de clasificación. En las últimas horas, aparecieron molestias físicas en dos jugadores titulares como son "Picotón" González y Juan Manuel García, por lo que el "Vasco" estirará hasta último momento la confirmación de los once que saltarán a la gramilla en Santa Fe. El juvenil Machuca y el experimentado "Cuqui" Márquez serían los posibles reemplazantes en caso que ninguno de los dos, ni González ni García, puedan arrancar desde el vamos. Está más que claro que, más allá de los nombres, el esquema táctico insignia no se toca: tres atrás, cuatro en el medio y tres arriba. Lo que puede llegar a cambiar, acorde a los intérpretes, es la música que finalmente se escuche en López y Planes. Unión viene de ganar en el Grella con lo justo, pero acaso logrando algo que el equipo necesitaba a gritos: terminar con el arco del siempre rendidor Moyano en cero. Se hizo evidente en los dos últimos juegos que, más allá del arriesgado 3-4-3 de Azconzábal, hubo una clara decisión del entrenador de intentar "cerrarse un poco más", máxime cuando el equipo logra la ventaja en el marcador. Con múltiples opciones por izquierda (el dato es que Corvalán, que era el capitán, quedó afuera de todo), sin dudas que el equipo deja demasiado en soledad el pasillo libre para las corridas de Vera, otra de las gratas revelaciones de los últimos tiempos en el Mundo Unión. Con un Mauro Pittón al que todavía le falta fútbol y con la lesión de Mauro Luna Diale, no está claro de qué manera lastimar por ese lado y "ayudar" a Vera. Los minutos de Machuca, frente a Patronato, fueron para ilusionar con encontrar en el semillero lo que el plantel no tiene allí por naturaleza. En el rival platense, el arquero de Gimnasia (Rodrigo Rey) palpító el cruce: "Unión es un equipo sólido y duro en el fondo. Juega mucho por las puntas y llega con mucha gente para los centros". En este sentido, Rey hizo mención a los últimos partidos del Tatengue y a la cancha donde se medirán esta noche: "Tenemos una final, en una cancha dura y con un rival que está bien. Vi los últimos dos partidos que disputó, ante Lanús y Patronato". Más allá del rival, y pensando en lo que puede hacer y dar Gimnasia dentro del campo de juego, el arquero se encargó de remarcar: "Nosotros nos tenemos que hacer fuertes con la pelota, desde ahí podemos mostrar nuestra mejor versión e iremos por eso". Tenés que leer Unión y un partido que pretende ser el despegue Por otro lado, a la hora de referirse a Gimnasia y a las aspiraciones que tienen en la Copa, Rodrigo Rey dejó en claro dónde le apuntan como grupo y equipo: "El objetivo es estar entre los cuatro primeros, y nuestro sueño es seguir jugando hasta el final del torneo. Tenemos que ir fecha tras fecha y tener cinco puntos en estas fechas no es malo, y más contra los equipos que nos tocó jugar". Por último, y sabiendo que el equipo más allá de las buenas producciones que viene teniendo, hace dos partidos que no gana luego de lo que fue la derrota ante Independiente en Avellaneda y el empate con Defensa y Justicia en el Bosque, avisó: "Todavía nos queda mucho y tenemos mucho por recorrer". Cinco años sin aullidos de "Lobo" Más allá que Gimnasia y Esgrima de La Plata manda en el historial (59 partidos jugados entre Primera División y Primera "B": 20 para el "Tate", 22 para Gimnasia, 17 empates), Unión viene con una interesante seguidilla respecto al "Lobo": hace cinco años que los "triperos" no pueden con el rojiblanco de Santa Fe. Para encontrar la última alegría hay que ir al "Bosque", en el torneo de Primera División 2015: Gimnasia 5 (Rojas -2-, Fernández, Fernández y Meza), Unión 2 (Gamba y Ellacopulos). Desde ese entonces, Gimnasia no le ganó más al Tate. En el torneo de Primera División 2017: Gimnasia 1 (Niell), Unión 1 (Godoy). En la Superliga 2017-18: Unión 1 (gol de Franco Soldano), Gimnasia 0. Luego, en la Superliga 2018-2019 Unión 1 (gol del uruguayo Diego Zabala), Gimnasia 0. Finalmente, con Maradona en un banco y Madelón en el otro, se vieron por última vez en la Superliga 2019-2020: Gimnasia 0- Unión 1 (gol de Bonifaccio, ex jugador del "Lobo" justamente). Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

Temas: