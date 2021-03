Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un regreso a las aulas muy diferente

LILIA A. BACHINI

"¡Qué falta de respeto qué atropello a la razón!", esto no lo digo yo, lo dijo hace mucho tiempo un visionario llamado Discépolo, que veía o imaginaba el futuro de nuestra Patria.

Tampoco nos subestimemos; no nos tiremos tan abajo, porque hay gente muy inteligente, que tal vez no expuso todo lo que sabe, y quizás podríamos recurrir a ella para que nos orienten.

Cada uno de nosotros sabe el mal momento que estamos viviendo. Nuestros bolsillos se vacían más rápido de lo normal, debido a los exagerados aumentos que hay en los productos de consumo diario (carne, lácteos, remedios y varios más). Hay mucha gente durmiendo en la calle con niños muy chiquitos.

Con respecto a los niños y la educación quería hacer un pedido muy especial a los docentes: les solicito a los maestros que tengan un trato y una consideración muy especial para con sus alumnos, puesto que hace mucho tiempo que no ven un aula, como tampoco a sus compañeritos y eso, les puede provocar algún impacto emocional, ya que pueden llegar a sentirse "ajenos" a su realidad cotidiana última. Les pido que le tengan mucha paciencia al principio; ir lentamente para que se adapten nuevamente a su nueva "habitualidad". Que dialoguen siempre con los padres de los niños, porque a veces ellos tienen algún problema y no lo dicen. Confío plenamente en que las maestras utilicen sus experiencias, y por qué no también, el sentido común o la bien llamada "psicología casera" para que puedan detectar alguna situación anómala en los chicos. Si los adultos estamos preocupados por la realidad que nos rodea, los chicos perciben nuestras preocupaciones, y con esa percepción, se les puede generar algún problema.

****

Canaleta tapada, plaza en peligro

SALVADOR SINGER

"A tener muy en cuenta: en plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno y la Legislatura, esquina sureste, las rejillas de desagüe de agua pluvial, una de ellas está rota, con el consiguiente peligro que eso representa. La canaleta de cemento que sirve para escurrir el agua de lluvia está totalmente llena de mugre y hasta con crecimiento de plantas por falta de limpieza. Llega a llover en forma intensa y no tanto, y se producirá una inundación total de la plaza. Gracias al diario".

****

Baja luminiscencia

FABIO BERRAZ

"Al señor intendente: ¡la ciudad está toda oscura! Por favor, circule usted mismo por la ciudad y verá lo oscura que está. La circunvalación, los bulevares, las calles interiores, etc., y encima las luminarias que hay son muy chiquitas. No sé quién es el responsable de esto, el especialista en luminarias. Han cambiado las luces halógenas, amarillas, por luces led, pero que alumbran con 5 velitas, tienen muchísimo menos luminosidad que las luces que había antes. ¿Por qué no se fijan en esos detalles? Encima que están casi todas quemadas, las que están prendidas no alumbran nada, con un tono celestito, que es como andar con una vela por la calle. Y eso favorece a la inseguridad, a la delincuencia, etc.".