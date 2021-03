Los clubes mueven el mercado en procura de dos ascensos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rafaela sumó varios jugadores pero Ferro "sacudió el mercado" por la llegada del grupo inversor que capitanea el empresario Christian Bragarnik. Hoy da inicio el torneo de ascenso.

Los 35 equipos (cifra récord) que participarán desde este viernes en el torneo de la Primera Nacional de fútbol efectuaron disímiles movimientos en el mercado de pases, en procura de alcanzar algunos de los dos cupos iniciales que la categoría dispondrá para la próxima edición de la Liga Profesional en Primera División.

En ese sentido hubo conjuntos que se renovaron casi por completo como el ascendido Güemes de Santiago del Estero, que contrató 16 refuerzos, mientras otros apenas efectuaron algunos retoques a sus planteles como Agropecuario de Carlos Casares (dos incorporaciones) o Santamarina de Tandil (una), que se encargaron de mantener la base.

Uno de los clubes que "sacudió el mercado" por la llegada del grupo inversor que capitanea el empresario Christian Bragarnik es Ferro Carril Oeste. El club de Caballito que desde hace 21 años juega en el ascenso, acordó con el también propietario del Elche de España un convenio de "colaboración y asesoramiento deportivo" que implica al futbol profesional de la institución.

Fruto de ese acuerdo llegaron a Ferro; un nuevo cuerpo técnico encabezado por el extécnico de Colón de Santa Fe, Diego Osella y una docena de refuerzos, con algunos nombres, con pasado reciente en la Primera División. Así, el delantero Brian Fernández (ex Racing y Colón), el mediocampista Federico Fattori (ex Nueva Chicago y Temperley), el atacante Victorio Ramis (ex Godoy Cruz de Mendoza y Argentinos Juniors), además del arquero Federico Costa (ex Patronato de Paraná), son algunas de las incorporaciones del 'Verde' de Caballito.

En tanto, Belgrano de Córdoba, con la llegada a la presidencia del exjugador e ídolo "celeste", Luis Fabián Artime, contrató al DT uruguayo Alejandro Orfila. También llegaron Axel Ochoa y Nahuel Tecilla (ambos exAtlanta), Tomas Asprea (ex Ferro y Comunicaciones), Diego Novaretti y Rodrigo González (los dos con pasado en Rosario Central) y Daniel Sappa (ex Estudiantes de la Plata), entre otros.

Tigre, por su parte, se reforzó con los arribos de Lucas Menossi (ex San Lorenzo) y Francisco González Metilli (ex Estudiantes de Buenos Aires y Argentinos Juniors), Lucas Blondel (ex Atlético de Rafaela), Francisco OIiver (ex Sarmiento de Junín), Víctor Cabrera (ex Houston Dynamo, EEUU) y Tomas Fernández (ex Cerro Largo de Uruguay, pero cuyo pase es propiedad de Boca Juniors).

Quilmes, con la continuidad de Facundo Sava como DT, sumó a Pier Barrios (ex San Martin de Tucumán), Rodrigo Saracho (ex Estudiantes de Buenos Aires), Facundo Pons (ex Arsenal), Julian Bonetto (ex Guilermo Brown de Puerto Madryn), Agustin García Basso (ex Estudiantes de Buenos Aires), Fernando Luna (ex Patronato) y Matías Budiño (ex Excursionistas).

Por su parte, Estudiantes de Rio Cuarto -perdedor de las dos finales por el ascenso en el certamen anterior- tendrá a Néstor Ortigoza hasta fin del semestre y contará como nuevo técnico con Gerardo Acuña, quien sustituyó a Marcelo Vázquez

Algunos de los nuevos jugadores son Patricio Monti (ex Gimnasia y Esgrima La Plata), Nicolás Talpone (ex Atlanta), Nicolás Ithiz (ex Villa Mitre), Franco Pardo (ex Belgrano), Lucas Miguez (ex Gimnasia y Esgrima La Plata), Kevin Gissi y Ezequiel DAngelo (ambos ex Deportivo Morón).

El campeonato de la Primera Nacional tendrá 35 equipos y se jugará en dos zonas todos contra todos.

El grupo A comprenderá 17 conjuntos (tendrá un equipo libre por fecha), mientras que el B nucleará 18 conjuntos. Al término del torneo, los dos ganadores de cada una de las zonas jugaran por el primer ascenso a la LPF.

Del segundo al cuarto de cada sección disputaran un Reducido y en la instancia semifinal se sumará el perdedor de la final para definir el segundo ascenso.