Construirán 205 viviendas en el Procrear II del Parque Federal

Viernes 12.03.2021

Serán departamentos de dos dormitorios a adjudicar por la vía de créditos hipotecarios. Desde Nación estiman que la obra del Parque quedará concluida de forma total a mediados de este año.

Tras conocerse la noticia de un nuevo llamado a concurso para la construcción de nuevos hogares en tres desarrollos urbanísticos en el país dentro del Programa de Crédito Argentino (Procrear II), entre ellos el Parque Federal, El Litoral confirmó que en ese complejo de esta capital se construirán 205 viviendas, todas de dos dormitorios de entre 60 y 68 metros cuadrados cubiertos. Serán adjudicadas -tras sorteo correspondiente- por la línea de préstamos hipotecarios, con plazos que van de entre los 10 a los 30 años.

El presupuesto oficial estimado para estos 205 departamentos es de unos 1.135 millones de pesos, y el plazo de obra es de hasta 16 meses. Ya están disponibles en el sitio web del Ministerio de de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación los pliegos licitatorios para su consulta por parte de las empresas interesadas.

"La intención es que se presente a licitar la mayor cantidad de oferentes, sobre todo empresas locales, de la ciudad capital y región aledaña. Queremos que haya empresarios responsables dispuestos a construir viviendas para la ciudadanía argentina, y que el Estado pueda pagar el precio más justo posible porque ese precio es el que se trasladará a las familias que accederán a un crédito hipotecario para comprar su casa", le dijo a El Litoral Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial de Nación.

Consultado sobre el estado general actual en que se encuentra el desarrollo urbanístico Procrear del Parque Federal, el funcionario recordó que tras el retiro de la empresa Riva SA. (en mayo de 2019 se rescindió el contrato con esa contratista por incumplimientos en los plazos de obra de construcción), el avance del predio "se discontinuó".

"Lo que intentamos ahora -aseguró el secretario- es reactivar estas obras; tenemos una fecha probable de terminación (de todo el complejo) de apenas pasado mediados de este año", estimó. En la torre pendiente de terminación quedan aún por construir unas 190 viviendas (sin contar las 205 que ahora se construirán).

Cabe recordar que en total, la obra del Procrear en el Parque Federal contempla 368 viviendas familiares de uno, dos y tres dormitorios -que en un promedio van de 76 a 102 metros cuadrados-, para dar solución habitacional a unas 1.500 personas. Además se construyeron 6 locales comerciales y unas 150 cocheras.

A nivel local se ha hablado de generar un desarrollo urbanístico del programa Procrear en terrenos de la ex estación Belgrano, que son fiscales. ¿Hay algún avance al respecto?, consultó este diario a Scatolini. "No. El único desarrollo urbanístico Procrear II para la ciudad de Santa Fe es el emplazado en el Parque Federal. No hay otro proyecto previsto de momento", fue su respuesta.

Cambios en el programa

El Plan Procrear II -cabe recordar- se reestructuró luego del cambio de gestión nacional en diciembre de 2019. Se realizaron modificaciones en el diseño, la definiciones de tipologías, los segmentos sociales de acceso a los créditos y la fórmula de coeficiente de acceso.

Ahora se aplica el coeficiente HogAr -que reemplazó al del sistema UVA, el cual evolucionaba según el índice inflacionario-. Este coeficiente "se calcula de acuerdo con la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y tiene en cuenta la evolución de los salarios", explicaron fuentes del Ministerio de Hábitat nacional.

Además, hay segmentos de líneas crediticias específicas para personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar con hijos a cargo, excombatientes de Malvinas, personal de salud y personal docente.

Según el sitio web oficial de Procrear, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se puso como meta otorgar 300 mil créditos -personales e hipotecarios- en todo el país dentro de las nueve líneas del Programa: compras de viviendas, de lotes con servicios y construcción de viviendas; líneas crediticias personales para adquisición de materiales, reparaciones, refacciones y ampliaciones de viviendas, entre otras.