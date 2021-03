Cinthia Fernández confesó que sus hijas "hurtaron" en una juguetería

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

¿Devolvió el botín?

Las polémicas imágenes de Luciana Salazar en el supermercado con su mucama vestida con uniforme le dieron el pie necesario a Ángel de Brito para preguntarle a Cinthia Fernández si se ocupaba de hacer las compras.

"Voy al supermercado, me encargo de todo. La foto me pareció desagradable, que quiere marcar un status como que es de Nordelta y tiene una señora que la ayude. Esa gente tiene una mentalidad bastante básica. Yo he ido con Carmen a veces porque voy con las tres nenas y se me complica mucho", sostuvo la panelista de "Los Ángeles de la Mañana".

Fue en ese entonces cuando el conductor le preguntó a la bailarina si Charis, Bella y Francesca "afanaban en el supermercado". Al respecto, Fernández admitió: "No, han afanado jugueterías, lo tengo que decir. Y no me he dado cuenta. Y afanan cosas carísimas. Lo ponen en el changuito del bebé".

"Yo iba con el carrito, que el de las mellizas tiene un buen baúl. Entonces iban poniendo todo abajo. Y vieron un bebé que tengo que vender el riñón si quiero comprarlo, y lo agarraron y tiraron el bebé abajo", explicó la mediática.

"Cuando llego a mi casa, estaba todo tapado con las compras del supermercado. Nunca lo vi porque el bebé es negro y el fondo del baúl es negro", cerró sin aclarar si devolvió aquellos objetos robados.