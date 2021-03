El doctor Adrián Cormillot opinó sobre la llegada del tercer hijo de su padre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reneé, su hermana mayor, también se manifestó públicamente sobre la noticia de la llegada del nuevo integrante a la familia.

La noticia de que Alberto Cormillot será padre nuevamente a los 82 años revolucionó a la farándula. Pese a que siempre mantuvo en reserva su vida privada, este viernes el propio doctor confirmó que su esposa, Estefanía Pasquini, de 34 años, está embarazada. Por la noche, también habló del tema su hijo Adrián, en su condición de panelista de Polémica en el Bar (América).

Durante el programa de este viernes, tanto Alberto como el propio Adrián recibieron las felicitaciones de todos los integrantes del programa, incluso de los humoristas, como el imitador del “doctor Ginés”. Hasta que finalmente se expresó sobre la novedad: “Mi viejo está buscando hace rato y es algo bastante deseado, apoyado por toda la familia”, declaró Cormillot junior.

Respecto al bajo perfil que siempre adoptó Alberto sobre su vida privada, pero que esta vez decidió revertir, Adrián reveló: “Mi papá tiene 57 años de medios pero siempre le costó muchísimo contar su vida privada. Esto le costó muchísimo. Me decía: ‘No voy a dar notas, no voy a dar notas’. Y yo le dije: ‘Papá, tenés que soltar un poco y contar esto, la gente te quiere conocer, la gente quiere saber’. Y está bueno que se cuente porque es con libertad y está casado”.

El panel de Polémica... bastoneado por el conductor Mariano Iúdica quiso saber cómo será la futura dinámica entre hermanos, ya que hasta el momento él es el hijo mejor de Alberto Cormillot: “Somos dos hermanos. Y yo siempre fui el hijo menor, el consentido y ahora no sé que va a pasar... ¡porque voy a ser el hijo del medio! ¡Va a cambiar mi condición, me van a dejar de lado! Pero bueno, hay pocos casos como este”, dijo, exagerando un lamento y riéndose de sí mismo a la vez.

Esta mañana, también habló Reneé Cormillot, hermana de Adrián e hija mayor de Alberto: “Así es la vida de mi padre, un ansioso. Estábamos todos con candado en la boca, que teníamos que esperar una semana más, y él no aguantó. Ya sabíamos desde hace un montón, pero estábamos todos obviamente sin poder hablar”, dijo en Reneé en una entrevista con Nosotros a la mañana (El Trece).

“¿Vos sabías qué existía este deseo?”, le preguntó Sandra Borghi. “Sí, obviamente. Yo soy la madrina hace un año. Hacía frío cuando tuvimos la charla, me acuerdo. Estaba medio vaga la cigüeña, pero ya están calentando motores”, respondió la hija de Cormillot. Luego, explicó cómo se enteró de la noticia: “Estábamos hablando y me dice: ‘vas a ser madrina’. Yo le dije: ‘ah, ok’. Como ya sabía mi rol, no fue una cosa de mucha charla”.