Record histórico Los nacimientos de gemelos y mellizos llegaron a un pico mundial Desde la década de 1980, los partos dobles han pasado de 9 a 12 por cada 1.000 alumbramientos

Nunca habían nacido tantos gemelos y mellizos como en los últimos años. Un estudio publicado esta semana en la revista Human Reproduction muestra que, desde la década de 1980, la tasa de nacimientos conjuntos ha pasado de 9 a 12 por cada 1.000 partos, lo que significa que uno de cada 42 niños nacidos en el mundo es un gemelo.

El estudio encuentra que una de las principales causas de este aumento es el incremento de la reproducción asistida, así como el retraso en la maternidad observado en muchos países durante las últimas décadas. La investigación comparó las tasas de partos de gemelos monocigóticos (gemelos idénticos) y dicigóticos (mellizos) del periodo de 1980 a 1985 con el que de 2010 a 2015. Incluyó información de 112 países para los primeros años y de 165 países para los más actuales. Estos se obtuvieron de oficinas de estadística, institutos de investigación demográfica, datos de encuestas individuales y literatura médica.

Los resultados muestran que las tasas de gemelos han alcanzado un máximo histórico. "Podríamos estar en un pico en un sentido absoluto", firman los autores del estudio Christiaan Monden, de la Universidad de Oxford (Inglaterra); Gilles Pison, del Museo de Historia Natural de París (Francia); y Jeroen Smits, de la Universidad de Radboud (Países Bajos). Salvo los países más pobres de África y de la zona sur de Asia, así como varios países de América Central y del Sur, la mayoría de las naciones mostraron un aumento sustancial en los partos dobles, proporciones que en algunos casos llegaban a más del 70%.

Los mayores aumentos se observaron en Europa, América del Norte y Asia oriental. Grecia, Dinamarca o Corea del Sur son algunos de los países donde más se ha incrementado el fenómeno. África, que no mostró un aumento significativo entre ambos periodos, sigue siendo el continente con mayor tasa de gemelos. Junto con Asia, ambas zonas albergan actualmente el 80% de todos los partos dobles del mundo. Sudamérica es la única región donde ahora nacen menos gemelos y mellizos. La explicación más probable para los autores supone la disminución de partos en general, pues la proporción de gemelos en los nacimientos no ha variado mucho.

Que las zonas más ricas del mundo y las economías emergentes sean las que muestren unos mayores incrementos no es casual. Los cambios han sido impulsados en gran medida por la reproducción asistida -que incluye la fecundación in vitro, la estimulación ovárica y la inseminación artificial- y la maternidad tardía, factores ambos que aumentan la probabilidad de que el parto sea múltiple.

El fuerte incremento en el número de nacimientos de mellizos debido a las intervenciones médicas en la reproducción y fertilidad comenzó a generar preocupación en la década de 1990. Los gemelos, especialmente los monocigóticos, presentan más complicaciones durante el embarazo, nacimiento y tras ambos, incluidos los partos prematuros, el bajo peso al nacer, o el aumento de la mortalidad de los hijos y de la madre.

Así que las técnicas de fecundación in vitro comenzaron a regularse. “La tendencia fue marcada claramente por los países escandinavos, pero todos la seguimos. Quien más y quien menos ha ido reduciendo el número de embriones implantados en la mujer para tratar de evitar los nacimientos múltiples”, explica la bióloga especializada reproducción asistida Anna Veiga, de la clínica catalana Dexeus Mujer.

En España, uno de los países líderes en reproducción asistida, este cambio se comenzó a producir hace unos 10 años, según explica Veiga. Ello supone que los datos del estudio no reflejan exactamente la situación actual, pero sí ofrecen una imagen global y de los patrones de las distintas regiones. Por ejemplo, en algunos países como Dinamarca o Finlandia se ha llegado a alcanzar un pico máximo y un descenso posterior en el nacimiento de gemelos. El estudio no encontró semejante tope en nuestro nuestro país, pero es probable que las regulaciones en las fecundación in vitro ya hayan marcado también esta tendencia.

Los autores planean desarrollar otro estudio que abarque hasta el 2020 para aproximarse más a la situación actual y reflejar mejor los cambios en las tasas de gemelos y mellizos.