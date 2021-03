Gallardo se guarda la formación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la conferencia de prensa previa al superclásico, a pesar de la insistencia de los periodistas, Marcelo Gallardo no confirmó la formación que jugará en La Bombonera por una nueva jornada de la Copa de la Liga Profesional, pero aseguró que ya tiene definido el equipo.

"No tengo ninguna duda, tengo el equipo, pero no se los di a los jugadores. Para mí son tan importantes los que arrancan como los que estarán en el banco. El arranque es importante, pero también el desarrollo del partido puede generar cambios y ahí tienen que estar concentrados", dijo el Muñeco.

"No quiero dar información, aún en los tiempos donde se sabe todo. Podría darles el equipo hoy, pero quiero dárselo a los jugadores. No me gusta dar pistas al otro equipo aunque no hay mucho que esconder", agregó el DT de River.

La posible formación sería con: Franco Armani; Paulo Diaz, Robert Rojas y Jonatan Maidana; Milton Casco, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal y Fabrizio Angileri; Matías Suárez y Rafael Borré.

Gallardo restó importancia al sistema de juego y puso énfasis en el "funcionamiento" de sus jugadores: "Los sistemas pueden influir, a veces no. Lo importante son las funcionalidades de los jugadores. Dependerá del tránsito del partido con las situaciones que tengamos, es natural en nosotros cambiar en un partido".

El entrenador ganador del premio El País de Uruguay por tercera vez consecutiva dijo que no se deja llevar "por una información que no sea oficial" con respecto a las presuntas dolencias de dos jugadores clave para Boca como Carlos Tevez y el colombiano Edwin Cardona.

"Lo importante es lo que nosotros tengamos a mano, como equipo, porque depende absolutamente de nosotros. No me cambia nada aunque sé lo que representan algunos jugadores rivales; no cambia nuestro funcionamiento", afirmó el Muñeco.

Gallardo no confirmó al defensor Jonatan Maidana como titular, pero dio su punto de vista sobre su posible regreso: "Es el típico jugador que sabe de qué se tratan estos partidos, de la responsabilidad que tiene para competir por un lugar. Vino a entrenarse como es habitual en él, con fuerte mentalidad para ser un aporte para el equipo; tiene posibilidades para el domingo".

Por último, dejó su impresión sobre el partido que se viene: "Hay que mantener la concentración, estos partidos son espectaculares, te generan adrenalina o emociones que otros no generan".