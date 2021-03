https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 13.03.2021 - Última actualización - 11:46

11:41

Polémica Maximilano Guerra en contra del lenguaje inclusivo: "El idioma español es tan rico que no merece esta payasada"

Maximiliano Guerra, una de las grandes estrellas de la escena de la danza mundial, criticó el uso del lenguaje inclusivo que desde ciertos sectores y organismos públicos comenzaron a utilizar hace un tiempo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el artista contó una situación puntal que le tocó vivir y dejó en claro su postura.

“Fui a una oficina a realizar un trámite, en el vidrio había un cartel que decía: ' Todes les abuelites serán atendides pronte (LENGUAJE INCLUSIVO?). NO ME GUSTÓ y comencé a hablar con lengua de señas, obvio, no me entendían. Llamaron a otra empleada, tampoco entendía nada”, comenzó su relato Guerra.

Fui a una oficina a realizar un trámite, en el vidrio había un cartel que decía:" Todes les abuelites serán atendides pronte (LENGUAJE INCLUSIVO?).

NO ME GUSTÓ y comencé a hablar con lengua de señas, obvio, no me entendían. Llamaron a otra empleada, tampoco entendía nada. 👇sigue — Maximiliano Guerra (@maximilianoguer) March 12, 2021

“Saqué mi tablet y escribí en BRAILE. Menos. Entonces hablé: -Perdone señorita pero eso es inclusión. Poder entender LENGUA de señas, saber BRAILE, tener rampas para sillas de ruedas, alguien para ayudar a personas con muletas, bastones, y más…”, continuó el artista en el posteo que se conviritó en tendencia.

“Mientras hablaba, otra empleada fue y sutilmente sacó el cartelito. Eso es inclusión. Lamento si muchos de ustedes no están de acuerdo, pero el idioma español es tan rico que no merece esta payasada. *yo lo copié, si pensás igual, hace lo mismo. SÍ A LA VERDADERA #INCLUSION”, cerró.

En cuestión de segundos el hilo de Twitter tuvo miles de repliques y comentarios. Algunos usuarios le preguntaron a Guerra por la tablet con Braile. Y el bailarín se tomó el tiempo para compartir información y precios sobre el dispositivo.