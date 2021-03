https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 13.03.2021 - Última actualización - 13:39

13:34

La nueva versión del cuadro rafaelino no tuvo el estreno deseado por los errores defensivos, aunque mostró actitud y algunas ideas de mitad de cancha para adelante.

Derrota con goleada en San Juan Atlético tuvo un mal debut, pero queda mucho camino por recorrer La nueva versión del cuadro rafaelino no tuvo el estreno deseado por los errores defensivos, aunque mostró actitud y algunas ideas de mitad de cancha para adelante. La nueva versión del cuadro rafaelino no tuvo el estreno deseado por los errores defensivos, aunque mostró actitud y algunas ideas de mitad de cancha para adelante.

Por Juan Carlos Scalzo

Los dirigidos en esta oportunidad por Félix Benito, debido a un problema de salud de Walter Otta, sufrieron una derrota abultada (2-4) en su visita a San Martín de San Juan, una cifra que inquieta porque no es común para la división, pero no se ajusta a lo visto en el terreno de juego hasta los 40 minutos del complemento cuando el local anotó el tercer tanto y rompió lo que era un empate clavado.

Está claro que una primera fecha de campeonato no alcanza para abrir juicios contundentes respecto del potencial y lo que puede dar una equipo, pero si se repasa el funcionamiento línea por línea se puede afirmar que no fue muy distinto a la visto en la última parte del Reducido y le quitaron chances de pelear uno de los pases a la Liga Profesional.

En este sentido, hay que recordar que la Crema perdió casi todo el fondo con las partidas de Lucas Blondel (Tigre), Stéfano Brundo (fútbol peruano) y Ángelo Martino (Talleres de Córdoba). El único sobreviviente fue Fernando Piñeron, que no estuvo ante el Santo por lesión. Los que llegaron, y fueron titulares este viernes: Christian Chimino, Tomás Baroni (regreso de un préstamo de la segunda división de España), Cristian González y Brian Calderara, repitieron la misma falta de coordinación y desatenciones que vienen siendo el denominador común en las últimas competencias y el talón de Aquiles del ciclo Otta.

En la mitad de la cancha, Emiliano Romero y Facundo Soloa y Ayrton Portillo, sobrevivientes de la diáspora, alternaron buenas y malas en la contención, pero fueron la usina por la que pasó la reacción y la energía para ir por la igualdad las dos veces que Atlético tuvo en desventaja. Emanuel Molina, el otro integrante de la zona de volantes, fue el generador de juego del medio para adelante y dejó el crédito abierto.

Finalmente, en el ataque se sintió con fuerza la partida de Enzo Copetti a la hora del desequilibrio y la potencia física que el ahora goleador de Racing de Avellaneda le aportaba al equipo y es el sector donde el entrenador deberá esmerarse para encontrar alternativas. Se esperaba que la dirigencia hiciera los esfuerzos necesarios para reemplazarlo, pero buscó y buscó en el mercado hasta el cierre mismo del libro de pases y no se encontró alguien con las características explosivas de Copetti. La experiencia y efectividad de Claudio Bieler deberán ser convenientemente acompañada y asistida porque está claro que solo no va a poder. Además ante una lesión o suspensión del centrodelantero no parece haber en la plantilla alguien de ese nivel para suplantarlo.

Quedan 34 fechas de la fase regular por recorrer y luego vendrá la etapa definitoria para determinar los dos ascensos a la Liga Profesional, algo que ocurrirá allá por mitad de diciembre. De todas maneras, si bien es mucho el camino por transitar, la Crema tendrá que superar rápidamente los viejos errores para no dar ventajas en una disputa que se presenta sumamente complicada porque varios equipos se han armado muy bien, y con planteles numerosos como para dar batalla hasta el final.