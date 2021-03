https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

¿Se ganó un punto o se perdieron dos? Azconzábal: "En la tabla, tenemos un punto más" El anpalisis del DT de Unión tras el empate con Gimnasia de La Plata. El anpalisis del DT de Unión tras el empate con Gimnasia de La Plata.

Para Juan Manuel Azconzábal, el partido se pudo ganar pero "cuando miremos la tabla, tendremos un punto más". Dijo que el equipo hizo un gran esfuerzo y también habló del gol de Gimnasia. Aquí sus principales conceptos:

* "El equipo sigue evolucionando, fuimos de menor a mayor en el partido. En el principio, Gimnasia tuvo quince minutos de acciones individuales de Carbonero y después entiendo que no sufrimos contratiempos. Gimnasia perdió uno de los últimos doce partidos, le metió goles a Boca, tres a Talleres, ataca muchísimo, tiene un perfil bajo, es parecido a nosotros, juega muy bien y con intensidad. Es un rival duro y lo demostró".

* "Estábamos para ampliar el marcador y futbolísticamente dejamos una buena imagen".

* "El grupo, en general, va detrás de un objetivo que es el de mejorar, hoy tuvimos modificaciones y en líneas generales tuvimos la postura de ir en búsqueda del arco rival. A veces con los zagueros en el mediocampo y a veces con el delantero en el medio y el resto detrás".

* "En la jugada del gol de Barrios no marcamos como correspondía y hubo una virtud del rival en cuanto a la precisión. Lo manifesté la otra vez, si te llegan una sola vez no es que no te quieran atacar, sino que hay un trabajo previo de resguardar nuestro propio arco que se cumple adecuadamente. Fue un pelotazo cruzado de 50 metros y una acción individual, no estuvimos certeros a la hora de recuperar esa pelota".

* "Desde lo táctico, al partido lo manejamos nosotros. El mérito fue de los jugadores que supieron resolver las situaciones ante un rival competitivo".

* "Con la entrada de Juárez en el segundo tiempo, pensé que nos iba a dar cuestiones similares a las de Machuca, que estaba amonestado y no sabíamos si iba a poder sostener el esfuerzo que le pedimos. Machuca tiene 20 años y Juárez 19, hay mucho para recorrer por parte de ellos. Estos partidos les vienen bien para que observen y se comparen. Tienen cualidades para jugar en Primera, necesitan el temple y la solvencia para demostrarlo".

* "Fue nuestra responsabilidad ganar el partido porque jugamos de buena manera".

* "Tirar pelotazos no debe ser reiterativo porque deja de ser sorpresa. Nosotros tenemos que tener variantes y las vamos logrando. Luego, el rival juega y establece una oposición que hay que tener en cuenta".

* "García tuvo un problema muscular que arrastraba y quedó afuera, Gastón González estuvo en duda hasta último momento. Carbonero jugó todo el campeonato, y Bandiera también, en esa posición de extremo por izquierda. Vera, Gerometta, Blassi o Pittón, si tiene que jugar ahí, se van a enfrentar a jugadores capacitados y muchas veces tendrán duelos intensos como fue el de esta noche. Calderón hizo buenas coberturas, Vera atacó cuando debió atacar, no dejó de ser una variante ofensiva . Necesitamos un jugador que rompa en el uno contra uno y no necesitar tanto de la subida de Vera".

* "Nosotros pensamos en Peñailillo hace seis meses y en ese lapso apareció Zenón, Esquivel, Borgnino. El conoce lo que queremos, no creo que haya que hacer foco en que sea la solución del equipo, es un elemento más del plantel y pienso que al venir desde el extranjero, irá de menor a mayor como está pasando".

* "En la tabla vamos a tener un punto más, soy positivo con los pensamientos y objetivo también. Siempre busco que el mensaje al plantel sea el mejor, hicimos un buen partido y estuvimos a punto de llevarnos los tres puntos, nada más. Lo miro con objetividad".

Misa en memoria de Luque

Este lunes a las 19.30 en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, en forma presencial o a través de www.facebook.com/GuadaSantaFe/ se podrá participar de la misa que se oficiará en memoria de Leopoldo Jacinto Luque, al cumplirse el primer mes de su fallecimiento. La misma dará comienzo a las 19.30 y será un buen motivo de orar por el eterno descanso de esta figura emblemática de Unión.